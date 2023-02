Találkozó Zelenszkij elnökkel – ezzel rövid üzenettel tette ki közösségi oldalára Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán elnökkel megörökített kézfogását.

Már több ezer komment került a miniszterelnöki bejegyzés alá, köztük Gyurcsány Ferencé, a DK elnökéé, aki ezúttal sem hagyta ki a lehetőséget. Szerinte a kormányfő nem a béke, hanem Putyin oldalán áll.

Orbán Viktor miniszterelnök a görög, a horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár valamint a bolgár és a ciprusi államfő társaságában külön találkozón vett részt Brüsszelben, az EU-csúcs helyszínén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A magyar miniszterelnök korábban közösségi oldalán arról írt: Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajna számára.

Orbán Viktor hozzátette: "támogatjuk az azonnali tűzszünetet a további emberek halálának elkerülése érdekében...Magyarország a béketáborhoz tartozik"

Egy Brüsszelből tudósító újságíró az EU-csúcs kezdetén arra az érdekes momentumra hívta fel a figyelmet, hogy a közös fotózáson a magyar miniszterelnök nem csatlakozott az ukrán elnököt megtapsoló vezetőkhöz.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd