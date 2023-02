Több uniós ország vezetőjétől is ígéretet kapott arra, hogy vadászgépekkel segítik Ukrajnát az Oroszországgal vívott háborúban – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters szerint azt követően, hogy az Európai Unió 27 tagállamának vezetőjével tárgyalt Brüsszelben.

„Európa mellettünk áll egészen addig, ameddig be nem következik a győzelmünk. Ezt számos európai vezető szájából hallottam, ahogy azt is, hogy készek megadni nekünk a szükséges fegyvereket, beleértve a vadászgépeket is” – fogalmazott az ukrán államfő az egyeztetést követő sajtótájékoztatón.

Annyit mindenesetre lehet tudni, hogy a Volodimir Zelenszkij a szerdai brit látogatásáról egy félígérettel távozott. Rishi Sunak brit miniszterelnök azt ugyan nem mondta ki, hogy vadászgépeket szállítanak Ukrajnába, azt azonban igen, hogy megkezdik az ukrán katonák és pilóták kiképzését, hogy használni tudják majd ezeket a gépeket.

A brit kormányfő szóvivője pedig később kijelentette: vizsgálják, hogy milyen vadászgépeket adhatna az Egyesült Királyság Ukrajnának. Ugyanakkor azt is jelezte: ez csak hosszabb távú megoldás lehet, semmiképp nem a háború sújtotta ország igényeinek azonnali kielégítése.

A vadászgépek megszerzése mellett Volodimir Zelenszkij másik fontos célja volt, hogy felpörgesse Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Ezt már a február 3-án Kijevben zajlott EU–Ukrajna csúcstalálkozón is egyértelművé tették, leszögezve, hogy már két év múlva uniós tagállamok szeretnének lenni.

Egyes tagállamok ugyanakkor hajlanának arra, hogy a szokásosnál elnézőbben bánjanak Ukrajnával a csatlakozási folyamatban, és már idén megkezdjék a háború sújtotta országgal a csatlakozási tárgyalásokat. Több másik ország azonban óvatosabb, és ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev megfeleljen az uniós tagállami kritériumoknak.

– jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.

A politikus hozzátette: az ukrán csatlakozási kérelemről, arról, hogy áll Ukrajna az ehhez szükséges kritériumok teljesítésével, reményei szerint ősszel beszámolhatnak majd.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csakúgy, mint az EU–Ukrajna csúcstalálkozón, ezúttal is elmondta, hogy a csatlakozás érdemi alapú, egy bizonyos kritériumrendszernek kell megfelelni minden országnak, így csak a jelentkezőn múlik, mennyire nyúlik el a belépési folyamat. Ugyanakkor dicsérte Ukrajna erőfeszítéseit, amelyeket annak fényében különösen lenyűgözőnek tart, hogy közben az országban háború dúl.

Volodimir Zelenszkij újabb szankciókat kért az uniós vezetőktől, mégpedig olyanokat, amelyek abban akadályozzák Oroszországot, hogy újabb rakétákat gyártson.

Ursula von der Leyen azt ígérte, hogy az újabb uniós szankciócsomag keretében több mint tízmilliárd euró összértékű exporttilalommal sújtják Moszkvát, abban bízva, hogy az intézkedések tovább gyengítik az orosz katonai gépezetet, valamint alapjaiban rázzák meg orosz gazdaságot.

Célba veszik ugyanakkor Vlagyimir Putyin orosz elnök propagandistáit is, akiknek a „hazugságaik mérgezik a közbeszédet mind Oroszországban, mind nemzetközi színtéren” – mondta az Európai Bizottság elnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök a görög, a horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár valamint a bolgár és a ciprusi államfő társaságában külön találkozón vett részt Brüsszelben, az EU-csúcs helyszínén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor korábban közösségi oldalán arról írt: Magyarország továbbra is humanitárius és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajna számára. Hozzátette, hogy a magyar kormány az azonnali tűzszünetet támogatja a további halálesetek elkerülése érdekében.

Egy Brüsszelből tudósító újságíró érdekes momentumra hívta fel a figyelmet a magyar kormányfővel kapcsolatban: miközben Volodimir Zelenszkijt kisebb ovációval fogadták a szokásos testületi fotózáson a csúcstalálkozóra érkezett tagállami vezetők, Orbán Viktor – látszólag egyetlenként a jelenlévők közül – nem tapsolta meg az ukrán elnököt.

As Ukrainian President Zelensky walks up for the family photo with EU leaders in Brussels, they all seem to clap, apart from one: Hungary’s Viktor Orban. #EUCO pic.twitter.com/H2W6yotNzd