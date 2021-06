Az először Indiában azonosított delta vírus potenciálisan "halálosabb lehet, mert hatékonyabban terjed az emberek között, és végül megtalálja azokat a sebezhető személyeket, akik súlyosan megbetegszenek, kórházba kell szállítani őket, és esetleg meg is halhatnak" - mondta Mike Ryan, a WHO egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó programjának ügyvezető igazgatója egy sajtótájékoztatón a CNBC szerint.

Ryan úgy látja, a világ vezetői és a közegészségügyi tisztviselők a koronavírus-vakcinák adományozásával és terjesztésével segíthetnek a legveszélyeztetettebbek védelmében.

"Megvédhetjük ezeket a kiszolgáltatott embereket, a frontvonalban dolgozókat, és az a tény, hogy nem tettük meg, ahogyan azt [Tedros Adhanom Ghebreyesus] főigazgató újra és újra elmondta, globális szinten katasztrofális erkölcsi kudarc" - állítja a szakértő.

A WHO pénteken közölte, hogy a delta a betegség domináns változatává válik világszerte legkésőbb őszre. Az Egyesült Királyságban, ahol már a lakosság 42 százaléka mind a két dózist megkapta valamelyik készítményből, az új mutáció okozza a legtöbb fertőzést, az országban újra emelkedik a fertőzöttek száma. Itt már az új esetek több mint 60 százalékát a delta változat teszi ki.

Az ügynökség a múlt hónapban a delta-változatot "aggodalomra okot adónak" nyilvánította. Az egészségügyi szervezet szerint egy variáns akkor kaphatja meg az "aggodalomra okot adó" jelzőt, ha bizonyítottan fertőzőbb, halálosabb vagy ellenállóbb a jelenlegi vakcinákkal és kezelésekkel szemben.

A delta most váltja fel az alfát, a rendkívül fertőző brit változatot, amely az év elején söpört végig Európán, majd később az Egyesült Államokon - mondta Paul Offit, a Philadelphiai Gyermekkórház Oltóanyag-oktatási Központjának igazgatója egy nemrégiben adott interjúban.

A tanulmányok szerint ez mintegy 60 százalékkal fertőzőbb, mint az alfa, amely fertőzőbb volt, mint a 2019 végén a kínai Vuhanban felbukkant eredeti törzs.

A Delta mostanra 92 országban terjedt el, mondta Maria Van Kerkhove, a WHO Coviddal kapcsolatos technikai vezetője hétfőn. Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szerint az Egyesült Államokban az összes új megbetegedés legalább 10 százalékát okozza az új mutáció, és jó úton halad afelé, hogy a domináns változattá váljon az országban.

A WHO tisztviselői szerint vannak olyan jelentések, amelyek szerint a delta változat súlyosabb tüneteket is okoz, de további kutatásokra van szükség e következtetések biztos levonásához. Mégis vannak arra utaló jelek, hogy a delta törzs más tüneteket okozhat, mint a többi változat.

Egyetlen változat sem találta meg igazán a nagyfokú átvihetőség és a halálos kimenetelűség kombinációját, de a delta "a leggyorsabb és legerősebb ezek közül a vírusok közül" - mondták a WHO tisztviselői hétfőn.

"Ez a bizonyos delta-változat gyorsabb, ellenállóbb, a korábbi változatoknál hatékonyabban választja ki a sebezhetőbbeket, és ezért ha vannak oltás nélkül maradt emberek, akkor ők még nagyobb veszélynek vannak kitéve" - mondta Ryan.

Van Kerkhove szerint "sajnos még nincsenek meg az oltóanyagok a megfelelő helyeken, hogy megvédjük az emberek életét".

A WHO sürgette a gazdag nemzeteket, köztük az Egyesült Államokat is, hogy adományozzanak oltóanyagokat a szegényebb térségeknek. A Biden-kormányzat hétfőn részletezte, hogy hová küld 55 millió adag vakcinát, amelynek nagy részét a COVAX, a WHO által támogatott immunizációs programon keresztül fogják szétosztani.

"Ezek a vakcinák rendkívül hatékonyak a súlyos betegségek és a halálozás ellen. Erre szolgálnak, és erre kell használni őket" - mondta Van Kerkhove. "A COVAX és a WHO, valamint valamennyi partnerünk ezt szorgalmazza, hogy ezek az oltóanyagok eljussanak a leginkább veszélyeztetett emberekhez" - zárta bejelentését.

A delta variáns már Magyarországon is megjelent május végén.