A nyár folyamán szinte az összes európai ország elhatározta, hogy amilyen gyorsan csak lehet, feltölti földgázzal a tározóit – kerül, amibe kerül. Emiatt azután egymás elől elhappolva a gázt hajtották annak árát egyre magasabbra. Az oroszok pedig egyre kevesebb gázt adtak, mindezek eredményeképpen a gázárak az egekbe mentek. A helyzet augusztus végére fenntarthatatlanná vált - írta Zsiday Viktor befektetési szakember a blogján.

Lépett az EU az energia ügyében



Nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy a köbméterenkénti 1000 forint feletti gázárak mellett óriási recesszió következik Európában és Magyarországon is. Emiatt azt is valószínűsíteni lehetett, hogy az államok kétségbeesésükben a kereskedés felfüggesztéséhez, árkorlátozáshoz, vagy valamilyen egyéb adminisztratív beavatkozáshoz fordulnak.

El is kezdtek bejelentéseket tenni az EU döntéshozói: az áram- és a gázpiacon is valamiféle korlátozás látszik körvonalazódni – bár a sok érdek miatt a helyes intézkedések meghozatala nehéz és hosszú lehet. Eközben – mivel a legtöbb állam már elég jól áll a gáztározók feltöltésével – egy kicsit csökkent a vételi nyomás is. Mindezek eredménye hatalmas áresés lett.

Úgy tűnik a betározás jó alakulása miatt most mindenki kicsit nyugodtabb, és szakértői számítások szerint a jelenlegi helyzet alapján még nulla orosz gázszállítással is kibírható a tél a kontinensen.

Drágán, de lesz gáz



Értelmes árkorlátozást a gázpiacon csak közös európai allokációs mechanizmussal lehet kialakítani, hiszen az árak korlátozása - ezt Magyarországon ma már senkinek nem kell elmagyarázni - hiányhoz vezet. Nem tudom, hogy sikerül-e megugrani ezt a gyakran széthúzó EU-nak, de ha igen, akkor esélyes, hogy láttuk a gázárak tetejét, s habár a gáz még valószínűleg 2-3 évig jóval drágább lesz a korábban megszokottaknál, de a horrorszcenárió elkerülhető, és a jelenlegi áraknál alacsonyabb szinten stabilizálódhat a jövőben a kereskedés - véli a közgazdász.

A vevői pánik tehát a gázpiacon talán véget ért, de ahhoz, hogy tartós megnyugvás legyen, az uniónak nagyon komoly összefogást és koordinációt kellene mutatnia - írta Zsiday Viktor.