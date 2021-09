A következő hetekben világszerte, így Európában is benyújtják az öt-tizenegy éves korosztályon végzett vizsgálatok eredményeit és kérelmezik a vakcina engedélyezését erre a korcsoportra - írja az MTI.

Az adatok megfelelőek, és "minden a terv szerint halad" - mondták a szakemberek az interjúban, hozzátéve, hogy már el is kezdték az engedélyeztetési dokumentáció összeállítását, és az év vége felé a hat hónap és öt év közötti korosztályon végzett vizsgálatok eredményei is megérkezhetnek.

Arra a kérdésre, hogy az amerikai Pfizer gyógyszeripari óriáscéggel folytatott fejlesztések révén akár már október közepén el lehet-e kezdeni az ötévesek oltását, azt mondták: a fejlesztők nem tudják befolyásolni, hogy a hatóságok megadják-e az engedélyt, és milyen gyorsan, és azt sem, hogy az oltási bizottságok tesznek-e majd ajánlást az új vakcina használatára.

Kisebb dózist kapnak a fiatalabbak

Ugyanakkor a gyártás előkészületei már elkezdődtek. Az oltóanyag ugyanaz, mint amelyet a 12 éven felülieknél használnak, de kisebb dózisú, így kevesebbet kell tölteni az ampullákba.

A Németországba bevándorlóként érkezett török házaspár a többi között arról is szólt, hogy a delta vírusváltozat szétterjedése miatt a korábban valószínűsített 12-18 hónapnál hamarabb kell majd beadni egy harmadik, frissítő adagot a világhírű magyar kutató, Karikó Katalin vezetésével kifejlesztett hírvivő RNS (mRNS) technológiára épülő vakcinából.

Ismétlő oltás kell a delta ellen

A delta "szerencsére nem egy szupermutáns", amely nemcsak fertőzőképesebb a korábbi változatoknál, hanem ki is kerüli az "immunválaszt", a szervezet védekező rendszerét. Azonban frissítő oltás nélkül "nem fogjuk tudni elég jól kontrollálni a deltát" - mondták a szakemberek.

Eegyelőre nem ütötte fel a fejét olyan vírusváltozat, amellyel szemben a BioNTech/Pfizer-féle vakcina egy frissítő adaggal sem hatékony kellőképpen. Így nem kell egy teljesen új oltóanyagot kifejleszteni, de továbbra is a legnagyobb éberséggel kell figyelni a SARS-CoV-2 mutációit.

Növelték a gyártási kapacitás

Az oltóanyag globális elosztása körüli vitákról elmondták, hogy legkésőbb 2022-ben lesz elég vakcina ahhoz, hogy a világon mindenkit beoltsanak. A BioNTech/Pfizer-féle vakcina gyártására szolgáló kapacitást is jelentősen növelték, az idén hárommilliárd adagot, jövőre akár négy- vagy ötmilliárd adagot tudnak készíteni, ha lesz rá igény - mondták a gyógyszerfejlesztő cég alapítói az MTI szerint.

A Covid-19 ellen védő oltások összes típusát együttvéve a vakcinagyártók kapacitása jövőre egyedül Európában eléri majd a havi 500 millió adagot.

A németek 62 százaléka kapott már két oltást



Pénteken Németországban az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) - a szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület - frissíttette a Covid-19 elleni oltásokról szóló javaslatát. Az új ajánlás szerint a terheseket és a szoptatós anyákat is be lehet oltani, méghozzá mRNS-típusú vakcinával és két adaggal - írja az MTI. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter üdvözölte az utóbbi hetek tudományos eredményeire épülő döntést, nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy "hosszú hónapok és sok megválaszolatlan kérdés után most már végre van tudományosan megalapozott bizonyosság", és így "a terhes és a szoptató nők is egyértelmű ajánlást kaptak a védőoltás beadatására".



A kormány pénteki összesítése szerint a 259 napja tartó oltási kampányban 103,8 millió adag vakcinát adtak be. Legalább egy adagot a lakosság 66,3 százaléka - 55 144 235 ember - kapott, teljes oltással a lakosság 61,9 százaléka - 51 465 740 ember - rendelkezik.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 12 969 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez csökkenés az egy héttel korábbi 14 251-hez képest. Az új esetekkel együtt 4 059 081 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban a járvány tavaly tavaszi kezdete óta. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 55 halálesetet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 92 553-ra emelkedett.