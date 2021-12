Adam Sandler a "lockdown stílusikonja" - állítja a The Guardian, miután részletesen átnézte a Google idei keresési trendjelentését.

Az amerikai színész stílusa ugyanis olyan laza, hogy az átlagos ember utcai viseletét teljes természetességgel filmbemutatókra és díjátadókra veszi fel, ezzel óriási népszerűségnek örvend a Z-generáció körében - fogalmaz a lap.

Sandler például nyúzott pólóban, egy régi edzőcipőben és nagyon bő nadrágjával hamar meghódította a TikTok-ot is, ahol több mint 330 ezer videó alatt használták már a "sandler core" hashtaget, ahol a felhasználók megvitatják a színész ruháit.

Az, hogy Sandler öntudatlanul is divatikonná vált, az pontosan stílusának meghatározhatatlansága - véli a lap. A színész egy Los Angeles-i díjátadón például a hagyományos elegáns öltöny helyett egy Adidas-tréningruhát viselt, amely amellett, hogy óriási reklám volt a sportszergyártónak, felkeltette a fiatalabb generáció figyelmét is.

Az internetezők nagy része úgy érzi, hogy "mentesülnek" az otthoni csinosabb vagy elegánsabb ruhák viselése alól, hiszen a mackónadrág és a kapucnis pulcsi most az Instagram és a TikTok "új trendje", Sandler ezért a Z-generáció új kedvence - állítja a The Guardian.

A Google minden év végén nyilvánosságra hozza, melyek voltak keresőjében a világszerte legfelkapottabb témák, vagyis, hogy a korábbi évhez képest mely keresőszavak kerültek a leginkább előtérbe, korrajzot adva így az adott évről.

A ‘Year in Search’ oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is megtekinthetők, ahol utánanézhetünk egyes szavaknak és szűrhetünk évenként is.