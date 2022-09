Bajorországban, Baden-Württembergben, Schleswig-Holsteinben és Hamburgban két tucatnyi helyszínen tartanak házkutatást egy szankciók alá vont orosz oligarcha ingatlanjaiban – közölte a müncheni ügyészség közleményben a Bloomberg szerint. Hivatalosan nem nevezték meg Aliser Uszmanovot, Oroszország korábbi leggazdagabb emberét, csak annyit jeleztek, hogy egy orosz állampolgár ügyében járnak el.

Mutatja az ügy jelentőséget, hogy a különböző német adóhatósági és rendőrségi osztályok több száz embere vesz részt a nyomozásban. Uszmanov ellen a szankciók megsértése miatt folyik vizsgálat, mert a közlemény szerint állítólag biztonsági személyzetet tartott és fizetett, hogy vigyázzanak egy bajorországi luxustelepre. A személyzet tagjai ellen is vizsgálatot indítottak.

A 69 éves Uszmanovnak jelentős részesedése van az USM orosz befektetési csoportban, amelynek tulajdonában van a Metalloinvest, a világ egyik legnagyobb vasérctermelője és a MegaFon távközlési vállalat. Vagyona 17,8 milliárd dollár a Bloomberg Billionaires Index szerint. Még 2012-2019 között ő volt Oroszország leggazdagabb embere.

Uszmanov életútja kalandos volt: a nyolcvanas években egy időre börtönbe került Üzbegisztánban, de 2000-ben a legfelsőbb bíróság ártatlannak minősítette. Elsők között egyezett ki Vlagyimir Putyin elnökkel, amikor az az ezredfordulón megkezdte az oligarchák elleni hadjáratát. 2013-ban az államfőtől az egyik legmagasabb orosz kitüntetésben részesült jótékonysági akciói elismeréseként, amelyekre 2012-ben 150 millió dollárt költött.

Tavaly augusztusban Magyarországon is sokan megismerhették a nevét: az orosz Matalloinvesten keresztül tárgyalásokat folytatott az orosz állami fejlesztési bankkal, a Vnyesekonombankkal a Dunaferr megvásárlásáról és az azt üzemeltető társaság átvételéről. Akkor azt ígérték, hogy a napi működtetési feladatokat is átveszi az orosz ipari holding, de végül az orosz-ukrán tulajdonosok között kirobbant vita, majd a háború megakadályozta az ügyletet. Uszmanovval egyszerre a Vnyesekonombankot is szankciós listára helyezte az Európai Unió – amelyet a magyar kormány is támogatott. A Dunaferr azóta a piaci körülmények miatt ismét csődközelbe került a hétvégén.

Már komoly vagyont bukott Uszmanov

A német hatóságok korábban lefoglalták Uszmanov Dilbar nevű szuperjachtját, miután megállapították, hogy az legálisan a testvére, Gulbakhor Iszmailova tulajdonában van, akire szintén nyugati szankciók vonatkoznak az ukrajnai háború miatt. Az Európai Unió szankciói ellen áprilisban fellebbezett az EU Törvényszékénél.

A fémipari mágnás egy másik testvérét, Szaodat Narzijevát egy jogi kifogást követően törölték a blokk szankciós listájáról.

A frankfurti ügyészség különben közölte, hogy pénzmosás gyanúja miatt razziát tartottak egy 71 éves orosz állampolgár ügye miatt, a férfi személyének azonosítása nélkül.