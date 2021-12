A lakberendezési óriáscég ezúttal arra tett utalást, hogy Angela Merkel négy ciklus után távozott a kancellári posztról – írja a 24.hu.

Végre otthon – olvasható a reklámfotón, amin egy Angela Merkelnek látszó nő, a kancellár ikonikus kéztartásával végre pihen (otthon, IKEA-tárgyak között).

Finally At Home - an attractive offer from IKEA on the day Angela Merkel leaves office after 16 years at the helm of ????????.

