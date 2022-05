Az Auchan továbbta is folytatja tevékenységeit Oroszországban, és nyitva tartja 231 ottani üzletét. A vállalat oroszországi részlege most arról tájékoztatta a sajtót, hogy továbbra is ellátja az orosz lakosságot „minőségi termékekkel, kedvező áron”, és a cég egyelőre nem tervez változtatni az oroszországi tevékenységein.

A cég a háború előtt azt tervezte, hogy 2024-ig több mint 300 millió eurós fejlesztést hajt végre az oroszországi üzleteiben.

Az Auchan tulajdonosának, az Association Familiale Mulliez-nek az éves oroszországi bevétele legutóbb 3,2 milliárd euró körül alakult.