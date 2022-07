Míg a 480 forintos hazai hatósági benzin- és gázolajár a térségben értelemszerűen a legalacsonyabb, az átutazókat érintő piaci tarifák már az élmezőnybe tartoznak.

A környező hét ország átlagáraival összevetve 800 forintjával a hazai piaci benzinár jelenleg az ötödik legmagasabb. Csak Szlovákia, Horvátország és Ausztria drágább 770, 807 és 847 forintos átlaggal.

A mintegy 788 forintos magyar piaci gázolajár a harmadik legdrágább, amit csak Ausztria és Horvátország ver 844-847 forinttal - írta a napilap a Cargopedia.hu adatbázisa nyomán.

A magyar utazók számára az is rossz hír, a horvát üzemanyag-árak az eleve nem alacsony, felső-középmezőnyből a múlt héten a legmagasabbak közé kerültek.

Magyarország és a vele határos hét állam közül a benzinárnál az első Ukrajna, ahol most 687 forintért mérik literjét. A második helyezett mostanság váltakozva Szlovénia, Szerbia és Románia. A gázolajat a térségből az előző hetekben Szerbiában mérték a legolcsóbban, most pedig Szlovénia a nyerő választás, ahol piaci alapon egy liter most 758 forint. A második helyezett felváltva Szerbia, Ukrajna vagy Románia.

Európa 42 államát nézve magyar piaci ár a középmezőnybe tartozik, a benzin a 18., a gázolaj pedig a 22. helyen áll. Bár a legdrágább államokban az üzemanyagok átlagos literára ismét ezer forint alá süllyedt, a benzinért a dánok és a görögök most 946, a norvégok 963, az izlandiak pedig 992 forintot, a gázolajért pedig Svájcban 957, Izlandon 979, Svédországban pedig 981 forintot kérnek átlagosan literenként.

Szerdán újabb változás jön

Magyarországon újra változik a benzin és a gázolaj nagykerára szerdától: az előbbié nagyot esik, az utóbbi viszont tovább emelkedik.

Így július 20-tól a - a hirtelen kissé magára találó forintnak is köszönhetően - benzin ára 26 forinttal kerül lejjebb, míg a gázolaj ára bruttó 7 forinttal emelkedik (legutóbb a benzin ára változott, a múlt pénteken került 3 forinttal lejjebb).

A továbbra is érvényes hatósági ársapkának köszönhetően a hagyományos benzin és gázolaj kiskereskedelmi ára nem változik, az érintettek (azaz a magyar forgalmival rendelkező tankolók) számára maradnak a 480 forintos hatósági árak.

Szerdától ezek a piaci átlagárak a hazai kutakon: