Valójában csak visszaáll néhány dolog az évekkel ezelőtti állapotába, amikor is még nem az algoritmusok döntöttek arról, hogy mikor milyen tartalom kerül a felhasználók elé.

A változásokra azt követően lehetett számítani, hogy az Európai Bizottság áprilisban bejelentette, hogy megállapodásra jutott olyan új szabályok megalkotásáról, amelyek kulcsfontosságú követelményként előírják a Facebookhoz hasonló platformoknak, hogy „nem profilalkotáson alapuló” alternatív rendszereket kínáljanak.

A Meta több mint 1000 embert mozgósított, hogy megfeleljen a DSA követelményeinek. A változtatások egy része több lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy személyre szabhassanak dolgokat a Facebookon és az Instagramon, ugyanakkor létrehoznak egy „független megfelelőségi funkciót”, hogy eleget tegyenek szabályozási kötelezettségeknek.

A Facebookon és az Instagramon a felhasználóknak lehetőségük lesz arra, hogy csak az általuk követett emberek történeteit és Reels-videóit nézzék meg, időrendi sorrendben, a legújabbtól a legrégebbiig



– írta Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős elnöke.

Az Instagram hírfolyamában már most is lehetséges, hogy a felhasználók az algoritmus-alapú megközelítés helyett időrendi sorrendben lássák a követett profilok által megosztott tartalmat. A keresés funkció is átalakul, ugyanis lehetőség lesz arra, hogy csak a beírt kulcsszavak alapján kapjunk találatokat, ne pedig a korábbi tevékenységre vagy személyes érdeklődésre alapozva.

A Meta ígéri, tájékoztatni fogja a felhasználókat arról, hogy a mesterséges intelligencián alapuló rendszerei miként rangsorolják a tartalmakat. Azt azonban egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mikor vezeti majd be a most bejelentett változásokat a vállalat.