Tavaly sokan a Facebook kifulladását, növekedési lehetőségeinek elakadását vizionálták, és úgy gondolták, hogy ez a metaverzumról szőtt álom szertefoszlásával szinte értéktelenné tesz a Meta részvényét.

Árfolyama egy év alatt le is esett a negyedére, most már azonban látszik, hogy ez kivételes vételi lehetőség volt. A Facebook megtartotta, sőt növelte a felnőtt emberiség közel felére kiterjedő felhasználószámot, ami óriási lehetőséget jelent továbbra is, és a cég ezt pénzre is tudta váltani.

Kétszámjegyű növekedés

A társaság árbevétele 2021 óta először ismét kétszámhegyű mértékben bővült, 11 százalékkal 32 milliárd dollárra, míg az elemzők 31,1 milliárdot vártak, ráadásul a cég a harmadik negyedévre 32-ről 34,5 milliárdra emelte előrejelzését. A nettó nyereség 6,59-ről 7,79 milliárd dollárra nőtt, nem kis részben a cégnél végrehajtott költségcsökkentésnek köszönhetően.

Az emberiség színe-java

A naponta aktív felhasználók száma 2,06 milliárd, a havi szinten aktívaké 3,03 milliárd, vagyis a cég továbbra is felhasználójának tudhatja az emberiség színe-javát, míg például a Twittert kissé megtépázták Elon Musk átalakítási kísérletei. Az egy felhasználóra jutó árbevétel 10,63 dollár lett az elemzők által várt 10,22 helyett.

Belefér a meta-álom

A metaverzumot fejlesztő labor egyelőre továbbra is termeli a veszteséget, de Zuckerberg hóbortja belefér növekvő árbevétel mellett, és még az sem kizárt, hogy egy napon így vagy úgy termőre fordul a dolog. A jól bevált közösségi média alkalmazások továbbra is hozzák a pénzt, dübörögnek a reklámbevételek, és az egész internetes és technológiai szektor amúgy is remekül teljesít, a többi nagy tech cég is dübörög.

Három-négyszeres nyereség a részvényen

Mindez a részvény árfolyamában is megmutatkozik, sőt, azt mondhatjuk, hogy a Facebook, avagy a Meta jelentette az egyik legjobb lehetőséget a piacon. Aki úgy gondolta, hogy tavaly novemberben indokolatlanul dobták el részvényeiket gondolkodás nélkül a befektetők az egy évvel korábbi árfolyam negyedén, és bevásároltak, igencsak megjutalmazta a piac.

Meta (Facebook) részvény, 3 év. Kép: stooq.com

Az akkor 90 dollár alá is bekukkantó részvényárfolyam szerdáig 300 dollárra emelkedett, miközben a csütörtöki kerekedést az indikáció szerint az eredmény hatására nagy pluszban fogja kezdeni a papír.