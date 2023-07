Az orosz gázról való gyors leválás idején 300 euró fölé szaladó ár már idén májusban 30 euró alá esett, a mélypont 23 körül volt. Ez hirtelen túl nagy csökkenés lehetett, ezért felpattanás következett, most azonban látszik, hogy szerencsére ez csak átmeneti volt.

Felpattanás

A felpattanás először 50 euróig történt, azonban onnan visszaesett az ár, és ezt követően a 40 eurós szint áthatolhatatlan ellenállássá vált. A felugrás egyik oka az volt, hogy tervezik a legnagobb hollandiai gázmező bezárását, jóllehet ennek önmagában nincs olyan nagy szerepe, hisz a kitermelés ott az elmúlt évtizedekben már visszaesett.

A gáz ára a TTF tőzsdén, euró/megawattóra, 6 hónap Kép: stooq.com

Az emelkedés inkább technikai jellegű lehetett, hisz ha valaminek az ára 300-ról 23-ig esik, akkor egy ekkora felpattanás szinte törvényszerű, mivel sokan félnek még a korábbi magas áraktól. Az eladói oldal azonban erős maradt, különösen a norvég kínálat növekedett, ami örvendetes, hisz kontinensen belüli forrásról van szó. Az ár most 29 euróig esett vissza.

Telített tárolók, alacsony fogyasztás

A gáztárolók telítettsége a money.it szerint már 80 százalékos, miközben ilyenkor átlagosan 60 százalék szokott lenni. Télig így már nem sokat kell venni még a teljes töltöttséghez sem, miközben a fogyasztás továbbra is alacsonyabb, mint a váláság előtti időszakban. Az első negyedévben 18 százalékkal volt alacsonyabb az EU gázfogyasztása, mint egy évvel korábban, májusban pedig 22 százalék volt ez az adat, vagyis nem csak az enyhébb tél hatásai mutatkoztak.

Alkalmazkodó ipar

Az ipar kifejezetten visszavett a fogyasztásból: 19 százalék volt az első negyedévben a vizaesés, májusban pedig 25 százalék az egy évvel korábbihoz képest, miközben májusban már lényegében olyan alacsony volt az ár, mint az orosz háborús válság előtt. Az ipar tehát alkalmazkodott: növekedett az energiahatékonyság, illetve növelték más energiahordozók szerepét, hogy kevésbé függjenek a gáztól.

Kisebb kereslet, nagyobb kínálat

Az EU eleve vállalta, hogy 2024 márciusig 15 százalékkal csökkenti a gázfogyasztást a korábbi évekhez képest, nem kizárt, hogy az alacsonyabb fogyasztás hosszabb távon is fennmarad. A Kínálat pedig erős: sorban állnak az amerikai, katari és algériai cseppfolyósított gáz (LNG) eladók, hogy a számukra még most is igen kedvező áron minél többet eladhassanak Európának.