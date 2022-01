A 63 éves Diesst a hétvégén tesztelték, azóta karanténban van enyhe tünetekkel. A három oltásnak köszönhetően 7 nap elteltével, ha negatív lesz a tesztje el is hagyhatja otthonát. Ettől függetlenül a következő három hétre nem tervez nagy találkozókat megbeszéléseket.

Minden alkalmazottat, akivel Diess személyes kapcsolatban állt, teszteltek: mind negatív lett.

A VW saját dolgozóit és azok hozzátartozóit is házon belül oltatja: eddig már 100 ezer adagot adattak be Németországban, ideértve az első, a második és az emlékeztető oltásokat is - olvasható a portálon.