Használt a bírósági fenyegetés: a Shell irányba állt

Ha a közvetlen ok-okozati összefüggést nem is ismerik majd be, kétségtelen, hogy miután a holland Shell tavaly több nagy pofont is kapott a fogyasztók által elégtelennek tartott klímavédelmi lépései miatt, az energiacég nagyon összekapta magát. Most éppen arra készülnek, hogy megépítsék Európa aktuálisan legnagyobb zöldhidrogén üzemét.