„Szlovákia soha nem tartozott a legnagyobb jégkrémgyártó országok közé, 2009-ben azonban még a hazai fogyasztás legalább harmadát az itteni gyártók elégítették ki. Akkoriban a szlovákiai gyártók egy főre vetítve 1,5 liter jégkrémet állítottak elő évente. Mára ez 40 milliliterre esett vissza, vagyis a hazai gyártók csaknem teljesen eltűntek” – idézte a pozsonyi Új Szó Lubomír Korsnákot, az UniCredit Bank elemzőjét.

Helyüket a külföldi gyártók vették át, amelyek évente egy főre számítva 4–4,5 liter jégkrémet hoznak be az országba. A szlovákiai gyártók kiiktatása leginkább a csehországi cégeknek kedvezett, amelyek a szlovák behozatal 54 százalékát elégítik ki. A sorban a lengyelek, a németek, a belgák és a litvánok következnek. A magyar jégkrémek ezzel szemben az elmúlt években csaknem teljesen eltűntek a szlovákiai üzletek polcairól, miközben a magyar gyártók jelenleg épp a legdinamikusabban növekvők közé tartoznak az egész Európai Unióban.

„Jóval az uniós átlag alatt van azonban a szlovákiai fogyasztás is. Míg egy átlagos uniós polgár évente 7–8 liter, iparilag előállított jégkrémet fogyaszt el, Szlovákiában ez a már említett 4–4,5 liter között mozog” – mondta Korsnák. Európában a gyártás és a fogyasztás szempontjából is az északi országok dominálnak. A skandináv országokban az egy főre jutó éves fogyasztás a 10 litert is eléri.