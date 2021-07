A Lego kockagyártása 100 ezer tonnát jelent évente, ebből a mennyiségű műanyagból 110 milliárd legókockát gyártanak.

A kockák 80 százaléka készül a kőolaj alapú akrilnitril-butadién-sztirolból (abs), amelyet azonban nem lehet újrahasznosítani, legalábbis akkor elvesznek előnyös tulajdonságai, és rettentő hosszú a lebomlási ideje - írta a Wired nyomán a Forbes.hu.

A játékgyártó még 2015-ben bejelentette, hogy 155 millió dollárt fektet a fenntartható alapanyagokat kifejlesztő k+f központjába. Az első fejlesztés, ami innen kijött, egy cukornád alapú műanyagból készült Lego volt, két évig fejlesztették hozzá a környezetbarát polietilént. Csakhogy ez nem volt eléggé szilárd és merev, és emiatt nem állították át a teljes gyártást erre, csupán a kockák 2 százaléka készült ebből.

Aztán a kétszer négyes kockákat készítették el újrahasznosított pet-palackokból és itt már sikerült létrehozni az ABS-kockáknál megszokott minőséget is.

A Lego fejlesztőcsapata több mint 250 pet-anyagvariációt tesztelt az utóbbi három évben - mondta Tim Brooks, a Lego környezetvédelemért felelős alelnöke. Az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a kockák tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz. A fogóerő a kockák egymáshoz tapadását biztosítja, ami nem lehet se nem túl erős, se nem túl gyenge.

A környezetbarát Lego megalkotásának másik kihívása volt, hogy nemcsak az új kockáknak kell megtartaniuk formájukat és kell tökéletesen illeszkedniük egymáshoz, hanem az újaknak is a régi, akár a több évtizede gyártott elemekhez is.

A standard Lego kockáknál is biztosra mennek: magas és alacsony hőmérsékleten, sőt, műnyállal is tesztelik, hogy akár évtizedes használat után is megtartsák formájukat, integritásukat az egyes elemek.