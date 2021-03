A német Lidl diszkont-áruházlánc boltjaiba általában nem azért térnek be a vevők, hogy divatos ruhát vagy cipőt vásároljanak, főként nem luxuscikkeket keresnek a polcokon, ám a cég színeiben készült edzőcipő, amelyet nem is olyan régen mutattak be, óriási divatkarriert futott be. Egyik különleges példánya 5000 euróért cserélt gazdát az eBayen - írja az esmmagazine.com - kiskereskedelmi - hírportál abból az alkalomból, hogy a kult termékké vált csuka visszatér a boltokba - Svájcban.

A Lidl ottani leányvállalata bejelentette, hogy húsvét hétfőtől a sárga-kék-vörös edzőcipő ismét kapható lesz, mégpedig a hozzá illő zoknival, limitált mennyiségben. Ára 15 svájci frank (5000 forint), és nem mindegyik Lidl-üzletben lesz megvásárolható.

Az edzőcipőt kezdetben nem vették komolyan a sportszerető vevők, a Lidl áprilisi tréfájaként tekintettek rá, ám hamarosan rajongótábort gyűjtött magának. Az első készletet, 400 párat Németországban dobták piacra, majd Svájc, Finnország és Belgium következett. Hamarosan sorban álltak érte az emberek. Tavaly év végén Franciaországban 75 ezer párat szállítottak a boltokba, ami olyan vásárlási őrületet indított el, amilyenre a "Nutella-lázadás" óta nem volt példa.

A Lidl azzal erősítette a termék körüli hírverést, hogy elküldött belőle néhány párat celebeknek, köztük Djibril Cissé labdarúgó sztárnak. A 13 euróba (4700 forint) kerülő edzőcipő hamarosan az eBayen kötött ki, ahol közel 5000 ezer euróért cserélt gazdát.