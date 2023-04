A McDonald's hamburgerező lánc a héten ideiglenesen bezárja amerikai irodáit, mivel a vállalat szélesebb körű átszervezésének részeként készül tájékoztatni a dolgozóit az elbocsátásokról – írja a The Wall Street Journal.

„Az április 3-i hét folyamán közölni fogjuk a szervezeten belüli szerepkörökkel és személyzeti szintekkel kapcsolatos kulcsfontosságú döntéseket” – áll a chicagói székhelyű vállalat jelentésében. A McDonald's arra is megkérte a dolgozókat, hogy mondjanak le minden személyes találkozót az eladókkal és a külső partnerekkel a központban.

A gyorsétteremlánc januárban közölte, hogy a frissített üzleti stratégia részeként felülvizsgálja a vállalati személyzeti szinteket, ami egyes területeken elbocsátásokhoz, máshol pedig bővítésekhez vezethet.

Januárban írtunk arról, hogy névtelen üzemmódban nyitottak újra a kazahsztáni, eddig McDonald's márkanév alatt futó gyorséttermek. Az amerikai gyorsétteremlánc korábban „ellátási problémákra” hivatkozva vonult ki a piacról. Jönnek helyettük a „marha finom” és a „csízburger” fantázianevű ínyencségek.

