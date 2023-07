A Ford és a General Motors pár héttel ezelőtti bejelentése után, ezúttal a német Mercedes-Benz közölte, hogy a Tesla akkumulátortöltő hálózatát használja majd elektromos autóihoz.

Abszolút piacvezető

A német autógyártó 2025-től veszi át Észak-Amerikában a Tesla által kifejlesztett töltési technológiát, és jövő évtől több mint 12 ezer Superchargerhez is hozzáférnek. A Mercedes-Benz azt is tervezi, hogy ezzel egyidejűleg több mint 2500 nagy teljesítményű töltővel bővíti töltőhálózatát Észak-Amerikában – számolt be róla a Reuters.

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szerint a Tesla szupertöltői adják – abszolút piacvezetőként –, az Egyesült Államokban található gyorstöltők mintegy 60 százalékát.

Közel egy százalékot erősödtek a Tesla részvényei péntek reggel a hírre, hogy egy újabb autómárka csatlakozott a Tesla Superchargereket használók egyre növekvő táborához.

A Tesla-vezér, Elon Musk pezsgőt bonthat, továbbra is ő marad a világ leggazdagabb embere.

A részvénytulajdonosok öröme érthető: közel állnak hozzá, hogy a Supercharger-rendszer legyen a szabvány, miután az észak-amerikai piac vezető elektromosautó-gyártói egyaránt a Tesla által kidolgozott és kiépített rendszert használják innentől kezdve.