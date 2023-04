Alig 18 hónappal ezelőtt Mark Zuckerberg a Facebook jövőjét a metaverzumra tette fel, és még a cég nevét is Metára változtatta. Most egyes elemzők aggódnak, hogy talán túlságosan is megszállottja lett egy újabb drága technológiának.

„Zuckerberg és más felsővezetők mostanában idejük nagy részét a mesterséges intelligenciával töltik” – mondta a hónap elején Andrew Bosworth, a vállalat technológiai igazgatója, aki Zuckerberg fő partnere volt a bukásra ítélt Metaverse próbálkozásban. Ahogy az Insider megírta, a Bernstein elemzői néhány nappal azután, hogy ezek elhangzottak, és miután Bosworth találkozott a technológiai befektetőkkel, figyelmeztetést adtak ki. Megjegyezték, hogy szemmel kell tartani Zuckerberg új szerelmét a mesterséges intelligencia iránt.

Úgy tűnik, hogy a hatékonyság éve véget ér (áprilisig jutottunk), és most már lehetséges a névváltoztatás MetAI-ra (a legjobb tippünk)

– írták az elemzők. A Meta sajtóosztálya hétfőn nem válaszolt a megkeresésre.

A befektetők és az elemzők még csak most tértek magukhoz a vállalat metaversus költekezésének tombolásából. Most azt akarják, hogy a Meta fogja vissza magát a költségek terén, és úgy tűnik, hogy a vállalat tömeges elbocsátásai eleget fognak ennek tenni.

Ha Zuckerberg lépést akar tartani az OpenAI-val, a Microsofttal és a Google-lal az AI terén, akkor ez drága lesz.

Októberben a Meta pénzügyi igazgatója azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia 2023-ban lényegében az egész vállalat tőkeköltség-növekedését fogja hajtani. A Meta azóta némileg csökkentette a beruházási terveket, de a vállalat rengeteg Nvidia chipet vásárolt, amelyek az új generatív AI modellek betanításához szükségesek. Ezek az alkatrészek darabonként körülbelül 10 ezer dollárba kerülhetnek.

Október 25-e óta, amikor a Meta közölte, hogy nagyobb mértékben fektet be a mesterséges intelligenciába, az Nvidia részvényei több mint kétszeresére nőttek, míg a Meta részvényei mintegy 54 százalékkal emelkedtek.