A rendszer a gáz-hidrogén technológián alapul, és célja, hogy az egy-két családos, klímabarát lakóházak számára egész évben független áramellátást biztosítsanak. A Fuel Cell Works írta meg, hogy a berlini székhelyű, intergrált zöldenergiás rendszereket fejlesztő HPS Home Power Solutions és a Stuttgart melletti Remshaldenben működő építész, projektfejlesztő Wohnwerke olyan hidrogén alapú energiatároló rendszer forgalmazását kezdte meg, amely megváltoztathatja a lakossági áramszolgáltatás eddig ismert, általános gyakorlatát.

A Picea névre keresztelt rendszert már be is építették: Neubauten márkanéven egy Stuttgart melletti városrészben, Asperglen-Rudersbergben épített modellházban tesztelik. A két cég azt szeretné bizonyítani, hogy a rendszer működik és megbízható. A lakossági méretű, hidrogén alapú villamosenergia-tároló berendezést összekapcsolják egy napelemes rendszerrel, és az azáltal megtermelt energiát gáz-hidrogén technológiával tárolják. A HPS Home Power Solutions állítja: a modellházba telepített renszerük képes egész évben szén-dioxid-mentes, független áramellátást biztosítani családi házak számára.

Az energiatárolási kapacitásról egyelőre annyit lehet tudni, hogy az a piacon elérhető lakossági akkumulátorok tárolókapacitásának több mint százszorosa. Picea hatékonysága körülbelül 90 százalék, a magas érték annak is kösöznheőt, hogy a rendszer az energiatermelésből, a tárolásból és felhasználásból származó teljes folyamathőt is felhasználja az otthon fűtéséhez szükséges energia csökkentése érdekében. Azt is kiszámolták, hogy évente akát 3 tonna szén-dioxid-kibocsátás is elkerülhető a Picea üzemeltetésével.

A Wohnwerke 2020 év végén megkezdte a berendezések kereskedelmi méretű gyártását, a HPS pedig néhány napja jelentette be, hogy a Picea értékesítéséhez leszerződött a komplett zöldenergiás rendszerek telepítésével és üzemeltetésével foglalkozó Energieinsel-lelhttps://meine-energieinsel.de/ueber-uns/ is.