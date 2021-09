Sportcipőhiány lesz az év végére, most kell vásárolni

A Nike csütörtökön csökkentette a 2022-es pénzügyi évre vonatkozó értékesítési várakozásait, és közölte, hogy késésekre számít az ünnepi vásárlási szezonban, az ellátási lánc válságát okolva. Vietnamban gyártási nehézségek miatt leállnak az üzemeik, miközben a szállítási költségek is megugrottak, és a termékek szállításában is fennakadások vannak. Hasonló problémái vannak az Adidasnak és más ruházati cégeknek is.