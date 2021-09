Október elején dönt az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) arról, hogy jóváhagyják- e a Pfizer-BioNTech harmadik adagját, amelyet fél évvel az első két oltás után kellene beadni. Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság egyébként már szerdán engedélyezte, hogy a 65 évnél idősebbek és a súlyos megbetegedés kockázatának kitett személyek megkaphassák a harmadik vakcinát.

Az EMA hivatalos döntése előtt azonban már számos ország zöld lámpát adott a harmadik dózisnak, így abban az esetben, ha az emlékeztető oltást végül szükségesnek ítélik, további 900 millió vakcinára szerződnek a Pfizerrel - jegyzi meg a Reuters. A lap szerint a Moderna is ebben a hónapban fordul az EMA-hoz az emlékeztető dózissal kapcsolatban vizsgált eredményeivel kapcsolatban.

A Johnson & Johnson csütörtöki bejelentése szerint a Covid-19 elleni vakcinájának - amely Magyarországon és Európában a Janssen név alatt fut - hatékonysága 94 százalékosra emelkedett az Egyesült Államokban, ha két hónap elteltével ismétlőoltásként is beadják. Ez jelentős hatékonyság-javulást jelent az amúgy egydózisú vakcinaként alkalmazott készítmény eredeti, 70 százalék körüli eredményével szemben.

Nem véletlen, hogy a társaság eközben továbbra is hangsúlyozza, hogy oltása egy dózisban beadva változatlanul hatásos eszköz lehet a világjárvány elleni küzdelemben. A beszámoló szerint a J&J-t elég nagy nyomás alá helyezték az Egyesült Államokban, hogy az egyetlen egydózisú Covid-19 elleni vakcinát kínáló gyártóként mutasson fel bizonyítékot arra, hogy hatásos vakcinája megerősítő oltásként is. Ez különösen fontosnak tűnt a delta-variáns okozta újabb hullám miatt, amely egyre nagyobb mértékben telíti az amerikai kórházakat is.