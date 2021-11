A terület vizsgálatára elmondása szerint több száz dolgozóját bevonó vállalat vezetője hangsúlyozta, hogy – annak függvényében, mennyi idő telt el a beadása óta – az oltások kell, hogy védjenek továbbra is és még továbbra azt javasolja, hogy mindenki adassa be magának a most elérhető vakcinákat. A cég pénteki közleménye azt ígéri, hogy a lehető leggyorsabban letesztelik, mennyire hatnak a vakcinák a megjelent új vírusváltozattal szemben - idézi a portál.

A legtöbb nyugati országban már néhány eset után komoly beutazási korlátozásokat hoztak a dél-afrikai országokkal szemben, az első eredmények szerint gyorsabban terjedő omikron variáns miatt, ahol azt először felfedezték. A Dél-Afrikai Köztársaságban a vírusmutánst elsőként jelentő orvos ugyanakkor szokatlan, de enyhe tüneteket tapasztalt, az érintett afrikai országok pedig élesen bírálták az utazási tilalmakat, mondván, hogy a nyugati országok vakcinafelhalmozása miatt nehéz a mostani helyzet.