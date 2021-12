A múlt héten került fel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus „aggodalomra okot adó” variánsainak listájára az először a Dél-afrikai Köztársaságban azonosított B.1.1.529 jelű, közismertebb nevén omikron-változat. Az eddigi adatok alapján a mutáció könnyebben terjed, mint az eddigi legfertőzőképesebb delta-variáns. Azt egyelőre viszont még nem tudják, hogy a vakcinák hatékonyak maradnak vele szemben, illetve hogy milyen súlyos megbetegedést okozhat.

Viszont már most úgy tűnik, hogy a terápiás kezelésben van ellene hatékony készítmény: a GlaxoSmithKline szotrovimab nevű antitest-gyógyszere az előzetes kutatási eredmények alapján továbbra is javítja a betegek gyógyulási és túlélési esélyeit. A gyógyszergyártó most in vitro vizsgálatokat végez, hogy megerősítse az eredményeket - írja a Bloomberg.

Azért is jó hír ez, mert a legtöbb antitest-terápiás készítmény a tüskefehérjéket célozza, viszont ennél a változatnál pont ez mutálódott a legjobban. A Regeneron Pharmaceuticals a hét elején közölte, hogy további vizsgálatokat végez, miután az első adatok arra utaltak, hogy a saját antitestes készítménye kevésbé hatékony lehet.

Ezek az injekciós gyógyszerek csak egy eszközt jelentenek a Covid-kezelések arzenáljában, de kulcsfontosságúak lehetnek az immunszupprimált emberek számára, akik nem kapnak megfelelő védettséget a vakcináktól sem, a gyógyszerek segíthetnek enyhíteni a vírus hatásait azoknál, akik hajlamosabbak a súlyos betegségre.

A Glaxo szotrovimabja a vizsgálatok során 79 százalékkal csökkentette a kórházi kezelés és a halálozás kockázatát az enyhe vagy közepesen súlyos Covidban szenvedő embereknél. A gyógyszer csütörtökön nyerte el a brit szabályozó hatóságok engedélyét. A Glaxo részvényei kevesebb mint 1 százalékkal emelkedtek a londoni tőzsdén.

"A szotrovimabot szándékosan egy mutálódó vírusra tervezték" - mondta George Scangos, a gyógyszer társfejlesztőjének, a Vir Biotechnology vezérigazgatója.

A Glaxo és a Vir azt tervezi, hogy az év végéig friss adatokat közöl az omikron elleni in vitro tesztek eredményeiről.