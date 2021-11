Üzlethálózatot kezdett építeni a Bonami, mert fontosnak tartják, hogy az online vásárlás mellett ugyanúgy erős legyen a fizikai boltok jelenléte is. Ezért úgy döntöttek, hogy 2021 decemberében Budapesten is megnyitják első üzletüket.

A logisztikai problémák ugyanúgy az online és offline térben is megjelennek, most nagy a bizonytalanság, hiszen nem tudni, mikor érkezik meg a beszállítóktól a megrendelt áru és milyen áron, és még nagyobb kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e átvenni - mondta évértékelő interjújában Pavel Vopařil, a Bonami vezérigazgatója.

Úgy látja, hogy az elmúlt időszakban valójában a kereskedők nem tudják, mit és milyen összegért kínálhatnak a vásárlóknak. Ennek két kiváltó oka van. Az első a hiányzó kapacitás. A második nagy probléma a termékek beszerzési árának hatalmas emelkedése egyelőre megállíthatatlannak tűnik.

A nyersanyagárak az egekbe szöktek. Egyrészt nagy a kereslet, ám ebben az is szerepet játszik, hogy ma már mindenki igyekszik minél többet vásárolni, hogy az alapanyagok folyamatosan rendelkezésére álljanak. A kereskedők általános költségeit a konténerek ára is megdobja, amely esetenként az utóbbi egy évben akár már a többszörösére is nőtt.

Mi, a Bonaminál az év elején úgy döntöttünk, felhalmozunk - mondta a vezérigazgató.

A következő probléma az ár. Folyamatosan találkoznak olyan beszállítókkal, akik emelik az árat, ezt igyekeznek nem tovább hárítani a megrendelőre, nehéz helyzeteket hoz, amikor háromezer dollárról 20 ezerre emelkedik a konténer ára.

Amit egykoron az üzletről tanultunk, ma már nem érvényes

Vopařil elmondta, mindenképpen érdemes időben beszerezni az ajándékokat. "Apokalipszis" ugyan nem várható, de általánosságban elmondható, hogy ha egy áru raktáron van, akkor nincs oka a szállítás késedelmének.