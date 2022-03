A cég bejelentette, hogy bezárja orosz és fehérorosz üzletágát válaszként az ukrán eseményekre.

Az IKEA körülbelül 15 ezer dolgozót foglalkoztat Oroszországban, nekik azt üzenték, hogy a leállás ellenére is gondoskodnak a megélhetésükről.

Az Index által talált video alapján a vásárlók még megvettek mindent, amit értek, ameddig lehet.

#Russians in panic buy all the goods in IKEA after its announcement of withdrawal from the #Russian market pic.twitter.com/h3eJnoxGTD