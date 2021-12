Lehetőséget lát a használtruha-szektorban a Prada, amelynek kialakítása mind házon belül, mind partnerekkel karöltve megvalósítható és fejleszthető - mondta Lorenzo Bertelli, az olasz vállalatcsoport marketingvezetője a Reutersnek.

Az elmúlt három évben ugyanis ugrásszerűen megnőtt a használt luxustáskák és ruhák piaca, ami a fiatalabb és egyben környezettudatosabb vásárlóknak tudható be, akik egyre gyakrabban megfizethető áron csúcskategóriás termékeket keresnek - állítja Bertelli.

A second hand egy olyan stratégiai lehetőség, amelyet már több mint egy éve vizsgálunk - mondta a marketingvezető a lapnak.



A luxus használtruha-piac mérete ugyanis a 2017-2021-es időszak között 65 százalékkal, mintegy 33 milliárd euróra (12 025 milliárd forintra) nőtt, ehhez képest a vadiúj luxuscikkeket értékesítő szegmens csak 12 százalékos bővülést mutat.

Nem a Prada az első, aki lehetőség lát a használt termékek értékesítésében: az év elején a francia gyökerű Kering - a Gucci, az Yves Saint Laurent és a Balenciaga anyavállalata- már 5 százalékos részesedést szerzett a Vestiaire Collective-ban, amely a terület egyik legnagyobb zászlóshajója.

Utóbbi esetében a rendszer úgy működik, hogy magánszemélyek saját használt termékeiket feltöltik az oldalra és a webshopon keresztül bonyolítják le a fizetést, valamint a szállítást is. Egyéb oldalak esetében - mint például a The RealReal- a cégek maguk tölthetik fel a virtuális raktáraikat olyan darabokkal, amelyeket a vásárlók visszaküldtek (reklamáció) vagy kifutó modellek, de ritkán olyan "elszabott" termékek is fellelhetők, amiknek a hibái észrevehetetlenek.