Kedd esti hír, hogy a Sberbank Europe bankcsoport eladja több közép- és kelet-európai leányvállalatát, köztük a magyarországit is, hogy jobban tudjon összpontosítani kulcsfontosságú piacaira. Az orosz Sberbank 100 százalékos tulajdonában álló, bécsi központú Sberbank Europe megállapodást írt alá egy szerbiai, egy szlovéniai és egy ciprusi bankkal - az AIK Banka a.d. Beograd, a Gorenjska Banka d.d., Kranj, valamint az Agri Europe Cyprus Ltd nevű pénzügyi társasággal - magyarországi, bosznia-hercegovinai, horvátországi, szerbiai és szlovéniai leánybankjainak eladásáról.

A portál most arról ír, hogy a konzorcium csak látszat, a vevő valójában a 62 éves Miodrag Kostic, aki a szerb üzleti élet egyik legismertebb szereplője. Több sajtócikk is a mindenkori politikai rendszer kedvenceként írja le, aki látványosan kerüli a kormányokkal való összetűzést. Vajdasági cukorgyárak egész sorának felvásárlásával érdemelte ki a „cukorkirály” becenevet, mára pedig a pénzügyi szektorban is megvetette lábát, 2014-ben ugyanis az érdekeltségébe tartozó MK Group megvette a nyolcadik-kilencedik legnagyobb szerbiai banknak számító AIK Banka többségi részesedését is.

Kostic ezzel az egykori jugoszláv agrárbank igazgatóságának elnöke lett, amely tovább terjeszkedett, így 2019 júniusától a szlovén, 2,2 milliárd eurós mérlegfőösszegű (tehát a magyar Sberbanknál valamivel nagyobb) Gorenjska Bankának is a 100 százalékos tulajdonosa, és nyíltan hirdeti régiós terjeszkedési elképzeléseit.