A Downdetector, egy olyan weboldal, amely különböző források, köztük felhasználói jelentések segítségével követi nyomon az üzemzavarokat, a fennakadás csúcspontján több mint 10 000 érintett felhasználót mutatott ki az Egyesült Államokból, körülbelül 2500-at Japánból és ugyanennyit az Egyesült Királyságból - írja a Reuters.

A legtöbb jelentés olyan felhasználóktól érkezett, akik azt állították, hogy technikai problémákkal szembesültek a közösségi hálózat webböngészőn keresztüli elérésében. A Twitter kiesésekről szóló jelentések a weboldal szerint szerda estére meredeken csökkentek, és néhány felhasználó később úgy nyilatkozott, hogy a szolgáltatás visszatért a normális kerékvágásba.

A Twitter állapotjelző oldala azt mutatta, hogy minden rendszer működőképes. Elon Musk később annyit tweetelt, hogy "jelentős back-end szerverarchitektúra-változtatásokat" vezettek be, és hogy "a Twittert gyorsabbnak kell érezni", de a posztja nem tett utalást a felhasználók által bejelentett leállásokra.

Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.