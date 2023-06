Az újautó eladás a globális gazdaság legjobb indikátora, tehát nyugodtan kijelenthető, hogy ami az értékesítést illeti, a helyzet katasztrofális - mondta a Porsche Hungaria vezérigazgatója a napi.hu "Válságálló-e Magyarország" konferenciáján. Egyszerűen látszik, hogy nincs pénz. Nagyon nehéz helyzetről számolt be a MOL ügyvezető igazgatója is. Noah Steinberg, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a jelenlegi kamatkörnyezet nem is ösztönzi az embereket a pénzköltésre. Bővebben>>>