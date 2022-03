A Metro áruházlánc szóvivője szerint jelenleg nincs áruhiány Oroszországban, és azért nem terveznek kivonulni az országból, mert felelősnek érzik magukat több mint tízezer orosz dolgozójukért, hiszen nekik „semmilyen személyes felelősségük nincs az Ukrajna elleni támadásban”. A cégnek 93 boltja van Oroszországban, és a 2021/2022-es időszak első negyedévében 18 százalékkal nőtt az értékesítésük, és elérte a csaknem 800 millió eurót.

A vállalat azért is döntött a maradás mellett, mert az orosz kis- és közepes vállalkozások is az ő áruiktól függnek, és a boltjaik „biztosítják az élelmet a lakosságnak”. Eközben aggódnak a 3400 ukrán munkavállalójuk, vásárlóik és üzleti partnereik miatt is, hiszen öt boltjuk kivételével mindegyik nyitva tart Ukrajnában a háború ellenére. Eddig egy dolgozójuk sem sérült meg az orosz támadásokban, és sikerült kimenekíteniük a mariupoli munkavállalóikat is.

A Spar szintén tovább működteti boltjait mindkét országban. Összesen 68 üzlete van Ukrajnában, és 95 százalékuk az ország nyugati részén található, ezért eddig csak a nyitvatartási idejüket csökkentették. A cég szóvivője szerint viszont a keleti országrészben már zavarok tapasztalhatók az ellátási láncban.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.