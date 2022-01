Január 27-én indul Kijevbe az Európai Parlament delegációja, hogy az ukrán határon kialakult feszültségekről, és a továbbra is rendkívül fenyegető csapatmozgásokról tájékozódjanak – jelentette be a két delegációvezető David McAllister , és Nathalie Loiseau.

A képviselők több magas rangú ukrán tisztviselővel találkoznak, és nem csak Kijevbe mennek, viszont biztonsági okokból többet nem árultak el az útitervről. A kiküldetésnek a tények felmérésén túl az is célja, hogy megerősítse Ukrajna felé az Európai Unió egységes álláspontját amivel kiáll Ukrajna mellett, egyben szigorú és szerteágazó lépéseket tesznek, ha az orosz él eleget tesz a fenyegetésnek és katonai lépéseket tesz.

Soha nem látott, masszív szankciók jönnek, és ezek nem üres szavak

- mondta Loiseau.

Azt McAllister is elismerte, hogy ebben a közegben az EP-nek aránylag csekély a diplomáciai súlya, viszont ezzel együtt is fontos, hogy ezen a téren egy több nemzetből és politikai oldalból álló delegáció által is kifejezzék elkötelezettségüket Ukrajna biztonsága mellett.

Eddig több diplomácia kört futottak több nemzetközi, multilaterális szervezet keretében a nyugati országok és Oroszország, de a kulcskérdésben nincs megállapodás. Putyin garanciát vár, hgy Ukrajna soha nem lesz NATO tag, míg a nyugatiak elkötelezettek, és megállapodásban rögzítették a “nyitott ajtók” politikáját, vagyis nem az a kérdés, hogy Ukrajna tagja lesz-e a katonai szövetségnek, csak az, hogy mikor.

Loiseau szerint az eszkalálódás, katonai akció esetén az EP minden válaszlépést kész megfontolni és támogatni. Eddig 17 milliárd eurót adott támogatásként az EU Ukrajnának, az Európai Bizottság újabb 1,2 milliárdot javasol. Látva a megfélemlítő határ menti orosz csapatmozgásokat, az is felmerült, hogy nyugati kiképzést adjanak az ukrán hadseregnek.

McAllister kiemelte kérdésre, hogy ő ugyan nem kormánytag és nem is illetékes nyilatkozni, de német képviselőként kizártnak tartja, hogy ilyen esetben beindulhassanak az Oroszországból Németországba vezető, elkészült, de soha nem használt Nord Stream 2 gázvezetéken.