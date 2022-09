Kivonulhat a Vokswagen a régióból, feltűnt Merkel kísérlete

Nem hogy Kelet-Közép-Európában lévő gyárainak áttelepítését fontolgatja a Volkswagen, ha nem csökkennek az energiaárak, de még Németországtól is érzékeny búcsút vehetnek. Így már érthetőbbé válik, miért egyezkedett Angela Merkel korábbi német kancellár az oroszokkal az akkor még kiszámíthatóan érkező orosz energiaforrás megtartása érdekében, feláldozva az energiadiverzifikációt is. Az egykori kancellár már csak elődeit követte azon az úton, amelyen a német ipar kiszolgáltatottá vált az orosz gáznak. A győri Audi-gyárat is érintetheti a kivonulás.