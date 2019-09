A döntéshozók lemaradtak: beköszöntött a valóban olcsó áram kora

Mennyiért termelnek mások?

Egy éve kisebb fajta riadalmat keltett az Index áramárrobbanásról szóló cikke , amiben az állt, hogy az előzetes jegyzések szerint 2019-ben 60 euró felett is lehet 1 MWh ára. Pedig akkor is inkább az tűnt valószínűbbnek, hogy a rövid ideig tartó intenzív drágulást hosszú, jelentősen alacsonyabb árszintre süllyedés követi majd. Ez be is következett. Jelenleg - amikor "hétágra süt a nap" - az európai villamosenergia-index ritkán mutat 50 eurós egységárnál nagyobb értéket (sokkal gyakrabban 20-30 euró közöttit). Ez a számháború azáltal válik igazán érdekessé, ha hozzátesszük: a brit Hinkley Point C atomerőmű áramát a brit kormány egy évekkel ezelőtt kötött szerződés értelmében 115 euró/MWh áron fogja megvásárolni. Már amennyiben a nukleáris erőmű építését valóban befejezik, és az termelni kezd a hálózatra. Ennél Paks II. esetében sem sokkal jobb a helyzet; azzal együtt sem, hogy a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontban 2014-ben készült megtérülési számítás adatainál (ez optimista esetben 66, realista esetben 106, pesszimista esetben pedig 176 eurós egységárral számolt) később kicsit kedvezőbbekkel próbálta meggyőzni Brüsszelt Aszódi Attila - egykori kormánybiztos . Igaz, akkor Aszódi még azt bizonygatta, hogy Paks II.-höz nincs szükség állami támogatásra