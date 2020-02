Az USA kicibálná Magyarországot az oroszok és kínaiak markából

Valóban alsónadrágban lazított David B. Cornstein amerikai nagykövet és Orbán Viktor miniszterelnök egy repülőúton, de előbbi szerint ez így elfogadható is. Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai javultak, de még Kína és Oroszország kezeinek elengedését továbbra is szeretnék elérni Washingtonból.

"Nem támogatjuk sem Sorost, sem Orbánt, inkább olyan kétoldalú kapcsolatokat építünk, amelyek segítségével eredményeket tudunk elérni, és nem egyik vagy másik személyt bíráljuk" - mondta David B. Cornstein, az Egyesült Államok Budapestre delegált nagykövete a 24.hu-nak adott interjújában arról a kérdésről, hogy mit szól Washington ahhoz, hogy a magyar kormány Soros György ellenes kampánnyal fordult az elmúlt parlamenti választásra. A diplomata szerint két véglet harca ez: az erősen konzervatív Orbán-kormányé és a nagyon liberális magyar származású milliárdosé.

Viszont úgy látja, hogy ez nem egy bújtatottan antiszemita kampány volt. Ahogy azt sem gondolja, hogy Magyarországon ilyen jellegű központilag elnézett üldözés folyna kisebbségek ellen.

"Az egyikből azt láttuk, hogy amíg korábban csak a magyarok 42 százaléka gondolkozott pozitívan az Egyesült Államokról, most, pár évvel később már 57 százalék. Egy másik felmérés szerint az emberek 70 százaléka azt gondolja, hogy jó Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata. Szerintem a magyar emberek között működik ez az új politika" - válaszolta Cornstein azzal kapcsolatban, hogy az amerikai misszió egyik legfontosabb célja a két "ellenséges" nagyhatalom csábításától elhúzni Magyarországot, de közben Budapest erősen nyit a két keleti rezsim felé.

Úgy véli a nagykövet, hogy ebben az elmúlt időszakban több eredményt is elértek. Magyarország például vállalta, hogy NATO-tagállamként betartja a 2 százalékos GDP-arányos éves ráfordítást a Honvédelemre. Valamint hogy Izrael esetében Budapest is félig-meddig elismeri fővárosnak Jeruzsálemet, ahogy azt a Donald Trump-adminisztráció is meglépte.

"Kínával, Oroszországgal, Szíriával üzletelni rossz döntés. Ha nem értenek egyet velünk, az az ő dolguk. Mi viszont el fogjuk mondani a véleményünket, hátha meggondolják magukat. Az országok így viselkednek egymással" - mondta annak kapcsán Cornstein, hogy miért is próbálják Magyarországot elterelni a Kínával és Oroszországgal való üzleteléstől. De meg is különböztette a két helyzetet egymástól:

Magyarország 80-85 százalékban Oroszországból szerzi az energiát, és ennek óriási hatása van a politikára. Szerintem ez a kormány nagyon szeretne elszakadni Oroszországtól, de ez egy nagyon komplex ügy. Reméljük, egyszer sikerülni fog.

Míg Kína kapcsán úgy látja, hogy "amíg csekkel jön valaki a házba" addig kevesen gyanakodnak, de "nincs ingyen ebéd." Ezzel a nagykövet arra célzott, hogy szerinte felelőtlenség Kínának olyan térnyerést engedni, minthogy a Huawei építse ki az újgenerációs mobilos hálózatokat. Úgy véli nem szabad bízni Kínában.

Korábban egy New York Times-nak adott interjúban mondta azt, hogy alsónadrágban pihentek együtt Orbán Viktorral egy repülőgépen, amikor a miniszterelnök Donald Trump elnökkel találkozott tavaly tavasszal. Cornstein megerősítette, hogy ez valóban így volt, de nem tartja aggályosnak a lazaságot, hiszen egy nehéz és fárasztó napon voltak túl.