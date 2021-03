Kíméletlen kultúrharcot robbantott ki Meghan és Harry

A tündérmeséből kultúrharc lett, a briteket szíven ütötte, hogy Meghan Markle és Harry herceg első Kaliforniában adott tévéinterjúban arról beszéltek, hogy a királyi családban is érezhető volt a rasszizmus. Az emberek vagy elítélik vagy támogatják őket ezért; a brexit után most ez szakítja szét egymást utáló szekértáborokra a társadalmat.

Amikor 2018-ban Meghan Markle és Harry herceg összeházasodott, sok kommentátor arról beszélt, hogy a brit királyi család végre a 21. századba lépett. Az ifjú herceg egy vegyes származású, elvált, amerikai hölgyet vett feleségül, aki azt a független női személyiséget képviselte, amit Harry tragikus körülmények között, 1997 augusztusában autóbalesetben elhunyt édesanyja, Diana walesi hercegné. Az érkezőt hangos éljenzés a fanfárok fogadták a királyi család háza táján.

Olyan volt, mintha a királyság különlegességét és kékvérűségét egyetlen fotóval el lehetett volna tüntetni - idézte fel a Financial Timesnak nyilatkozva egy brit kommentátor, milyen inspiráló volt számára az akkori tündérmese. A biztonság kedvéért neve elhallgatását kérte, miután Meghan és Harry kétórás amerikai tévéinterjúja, amelyben kitálaltak a királyi családban átélt megpróbáltatásaikról, szerte foszlatta az illúziókat.

A rasszizmus réme

A legnagyobb bombát Meghan Markle robbantotta azzal, hogy elmondta, akadt a királyi családnak olyan tagja, aki aggodalmát fejezte ki születendő gyermekük, Archie bőrszínét illetően. Az interjút készítő Oprah Winfrey ezen a ponton egy pillanatra nem kapott levegőt. Ez a vallomás megrázta és helyenként gyalázkodásra késztette a brit bulvársajtót. Olyan időben érte ez a vád a királyi családot, amikor az Egyesült Királyság fekete polgáraiban is nagy visszhangot váltott ki az amerikai Black Lives Mater mozgalom, és kiderült, hogy a fekete kisebbségekben aránytalanul sok áldozatot szed a koronavírus-betegség.

Markle megjegyzése és Harry herceg beszámolója arról, hogy apja, Charles walesi herceg időnként nem vette fel a telefont, amikor a királyi ház tavalyi elhagyása után hívta, élesen kettéosztotta a brit társadalmat. Az internetes fórumok kommentelői vagy a házaspárt vagy a családot ítélik el kevéssé keresve a megfelelő szavakat.

Politikai következmények

Tim Bale, a londoni Queen Mary University politológus professzora, a konzervatív párt történetének szakértője attól tart, hogy a kibontakozó kultúrharcot, amely mintegy rárakódik a 2016-os brexitnépszavazáson kezdődött az identitáspolitikára, egyes politikusok meglovagolhatják. Ha úgy állíthatják be Meghant és Harryt, mint akik fellázadtak a királyi család többi tagjával szemben, és ezzel mintegy szembe fordultak a társadalom hagyományos elitjével, akkor ezt meg is fogják tenni.

Azért azokat sem kell félteni, akik árulót látnak a házaspárban. Piers Morgan tévés személyiség a Daily Mailban megjelent cikkében azt írta, hogy Meghan és Harry gyomorforgató interjújában a faji ellentértekre bazírozó, dicstelen gyalázkodást vezetett elő azzal céllal, hogy kárt okozzon a 95 éves királynőnek és kórházban lábadozó 99 éves férjének. Penny Junor, a királyi család életrajzírója a Mail on Sundayban arról értekezett, hogy az interjú Harrynak árt a legtöbbet, aki nem egyszerűen a királyi családot, hanem a saját családját járatja le a nyilvánosság előtt.

Mi lesz a monarchiával?

Az királyi család újabb megroppanása - Károly és Diana rossz ízű 1992-es válása és a hercegné ezt követő feltáró interjúja után - rosszkor jön a brit oroszlánnak. Olyan időszakban kérdőjelezi meg a monarchia hitelességét, amikor Skóciában és Észak-Írországban függetlenségi mozgalmak zajlanak, sőt gyengébben még Walesben is. Az Egyesült Királyság széthullásának lehetősége felveti a teljes brit államrendszer reformjának szükségességét, amivel megelőzhető lenne ez a kínos fejlemény.

Bár a monarchia támogatottsága továbbra is erős, nagy a különbség az idősebb és a fiatalabb korosztályhoz tartozók elkötelezettsége között. A YouGov közvélemény-kutató intézet 2020 végén készült felmérése szerint a 65 éven felüliek körében több mint 80 százalékos a meglévő államrendszer támogatottsága, ám a 18-24 éves korosztály tagjai már csupán fele ekkora arányban támogatják, hogy maradjon az államfői poszt öröklött betöltése a választott elnök helyett. A brit felnőttek fele-fele arányban megosztottak abban a kérdésben, hogy a Erzsébet királynőt fia, Károly vagy unokája, Vilmos kövesse-e a trónon.

Amikor Meghan megjelent a színen, a brit királyi család Diana feltűnése után kapott egy újabb esélyt arra, hogy belépjen a 21. századba. Ahelyett, hogy felkarolták volna ezeket az embereket, megpróbálták kiszorítani belőlük a levegőt, úgy tettek, mintha a múlt még mindig velünk élne - véli Norman Baker korábbi miniszter, aki könyvet írt arról mibe kerül a briteknek szimbolikusan és anyagilag a monarchia fenntartása. (And What Do You Do? What The Royal Family Don't Want You To Know.)