"Csodálatosak vagytok!" - így startolt a vírustesztelés Szlovákiában

Elindult az országos tesztelés Szlovákiában, a miniszterelnök megdicsérte a vizsgálatra igyekvőket. Egy részüknek több órát kell várniuk. A szlovák honvédelmi miniszter türelmet kért az emberektől, az államfő pedig arról beszélt, hogy nincs kellően előkészítve a program.

A múlt heti kísérleti fázis után szombaton megkezdődött Szlovákiában az országos koronavírus-tesztelés. A tesztelési pontokon minden Szlovákiában élő embert megvizsgálnak az úgynevezett antigénteszttel. Bár az eredmény gyorsan - akár 15 perc alatt megvan - igaz, kevésbé pontos mint az úgynevezett PCR-tesztek.

Sorok és előzékenység

A Paraméter.sk szlovákiai magyar nyelvű hírportál szerint reggel hosszú sorok alakultak ki a tesztelési helyszíneken és több órát kell várniuk az embereknek. A lapnak egy férfi azt mondta, nagyjából reggel fél nyolckor állt be a sorba a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolánál és nem sokkal 10 óra előtt került sorra. A tesztelés szerint zökkenőmentesen zajlott és az eredményt is megkapta 15 perc múlva. Azt is elmondta, előfordult, hogy kerekesszékes személyt engedtek előre a sorban.

"Csodálatosak vagytok!" - ezt a szlovák miniszterelnök, Igor Matoviè üzente hivatalos Facebook-oldalán a szlovákoknak, utalva arra, hogy reggeli kilencig a mintavételi pontok 97,2 százalékán elindult a tesztelés. Jaroslav Naï honvédelmi miniszter arra kérte a szlovákokat, legyenek körültekintőek és tartsák be az önkormányzatok utasításait. Azt tanácsolta az embereknek, ne menjenek azokra a helyekre, amelyek tele vannak. "Van idő ma, és holnap is" - tette hozzá. A szlovákiai szabályok szerint, akik nem vesznek részt a mostani hétvégén és a következő hétvégén zajló országos tesztelésen és negatív PCR-tesztet sem tudnak felmutatni, azoknak be kell tartaniuk a rá vonatkozó korlátozásokat.

Az államfő nem szeretne szankciókat - magyar segítséggel zajlik a tesztelés

Egy másik magyar nyelvű szlovák újság, a pozsonyi Új szó szerint Zuzana Èaputová államfő nem mindenben ért egyet a szlovák kormánnyal. Azt kérte, hogy az országos tesztelés mellőzése ne járjon semmiféle szankcióval. Szerinte ugyanis a hiányzó egészségügyi dolgozók miatt az országos tesztelés nincs kellőképpen előkészítve.

Az tény, hogy a szlovákiai tesztelés menedzseléséhez rengeteg dolgozó kell. Magyarország ezért 200 egészségügyi dolgozóval segíti a szlovákiai projektet. Erről Ivan Korcok szlovák kül- és EU-ügyekért felelős miniszter számolt be a Twitteren, egyúttal megköszönte a magyarok segítségét.