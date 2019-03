Darázsfészekbe nyúlt a magyar államtitkár Olaszországban

Pénteken kezdődött el az olasz kormány baloldali populistáit a koalíciós partner szélső jobboldallal konfliktusba keverő XIII. Család Világkongresszus rendezvény. Az abortuszellenes, nők jogait csorbítandó nézetekkel megtűzdelt radikálisan konzervatív eseményen Novák Katalin családügyi államtitkár is felszólalt. A kormánypártok élesen szembe kerültek egymással Veronában.

Háromnapos, vasárnapig tartó szélsőséges, populista jobboldali konferencia kezdődött pénteken az olaszországi Veronában, melynek témája papíron a családvédelem, de valójában az abortusz, a melegházasság, a nőjogok és a mesterséges megtermékenyítés ellenfelei gyűlnek össze rajta. A XIII. Család Világkongresszus éppen ezért komoly szembenállást hozott a baloldali Öt Csillag Mozgalom, a nagyobbik kormánypárt, és a szélső jobboldali, a Fidesszel szimpatizáló és a konferencián részt vevő Liga között, amely a központi irányítás kisebbik tagja.

Nem is meglepő, hogy a megosztottság odáig fajult, hogy a populista Öt Csillag által támogatott ellentüntetés is lesz a hétvégén a rendezvény ellen, miközben azon a kormány másik fele az ellendrukkerek, a "családvédelmi" szimpatizánsok között áll. A balos párt közleményében is elhatárolódott a kongresszustól: "Megdöbbenve látjuk olyan eszmék terjedését, amelyek az eddig kiharcolt jogokat tagadják, és egy civilizált országot, mint a miénk, visszavetnének a múltba, ami egy nagyon veszélyes kulturális folyamatot indíthat be" - írták.

Az Öt Csillag Mozgalom baloldalához közelálló Il Fatti Quotidiano napilap azt írta, hogy a mostani kongresszus valójában Salvini találkozója fideszes és putyinista körökkel. Ugyanis a rendezvényen ott volt magyar részről Novák Katalin családügyi államtitkár is - írja az Azonnali a beszámolójában. Összefoglalójukból kiderül, hogy Novák azt tanácsolta az olasz kormánynak - amelynek több legás minisztere is jelen van Veronában -, hogy vegyen példát a magyarról. Az államtitkár előadása nagy részében a beszámolók szerint leginkább migránsozott, a magyar családvédelmi politikáról beszélt.

Érdekesség, hogy előadása annyira megosztó lett, hogy az Orbán-kormány népesedéspolitikáját dicsérő Avvenire katolikus lap is elhatárolódott Novák egyes kijelentéseitől. "Helytelen az az orbáni politika, amely a családpolitikát idegenellenességre használja fel: »A család nem lehet a nacionalista politika eszköze«, márpedig a katolikus napilap szerint magyar vezetés családpolitikáját "hasonlóan Kelet-Európa többi szuverenista politikusához" nacionalizmus és idegenellenesség határozza meg - fogalmaz lapszemléjében az Azonnali.

A portál azt is leírja, hogy az Öt Csillag kijelentette, hogy a konferencián elhangzottak nem képezhetik az olasz kormány álláspontját. Miközben a másik oldalon nem hivatalos támogatóként ott van a Liga által a kormányba delegált családügyi miniszter, valamint Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes az egyik díszvendég.

A putyinista program jelzőt azért is használják még az olasz ellenzéki vagy balos kormánypárti lapok, mert a konferencia egyik kiemelt meghívottja például Alexej Komov, aki a Szent Balázs Alapítványhoz kötődik: az alapítvány mögött az a Konsztantyin Malofejev áll, aki - noha az Európai Unióból ki van tiltva, itteni számláit be is fagyasztották - a szélsőjobboldali európai politikusok találkozóit szervezi. Jó kapcsolatokat ápol Le Pen Nemzeti Tömörülésével, az osztrák FPÖ-vel és a német AfD-vel.

Olaszországban az Öt Csillag és a Liga között már nőtt a feszültség, mind a két párt máshol keres magának szövetségeseket. Előbbi a jelek szerint vissza akar térni balos gyökereihez, utóbbi párt pedig Silvio Berlusconi pártjánál, a Forza Italiánál keres szövetségeseket.

Novák Katalin kormánytag jelenléte azért sem meglepő, mert a néppárti vita a politikus arról beszélt, hogy a májusi EP-választások után a Fidesz az EPP helyett a szélsőjobboldalon találhat magát szövetségeseket. Orbán és Salvini pedig kifejezetten jó kapcsolatban van.