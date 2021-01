Figyelmeztet a posta: kellemetlen meglepetés fenyeget

A brit kilépés miatt megváltoztak azok a szabályok, amelyek a szigetországból érkező és oda küldött postai küldeményekre vonatkoznak. Ez kellemetlen meglepetéseket tartogat a posta ügyfeleinek.

A Magyar Posta Zrt. is harmadik országként kezeli január elsejétől Nagy-Britanniát és Észak-Írországot - írja a Magyar Nemzet. Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból azzal is jár, hogy a szigetország nem tagja az EU vámuniójának, ami többletköltséget okozhat a vállalkozások mellett a magánszemélyeknek is, címzettként, valamint feladóként egy­aránt.

A korábbinál hosszabb kézbesítési időre kell számítani, mivel a Magyarországra az Egyesült Királyságból érkező csomagokat (vagyis árutartalmú küldeményeket) importként kezelik, ezért mindegyiket vámeljárás alá vetik. Január elseje óta tapasztalhatták, akik brit webshopból rendeltek, hogy a vételár felett közterhet is kellett fizetniük. Magyarországra tavaly már csaknem egymillió küldemény érkezett Nagy-Britanniából.

Odafelé egyre kevesebb csomagot adnak fel, de érdemes tudni a magánszemélyek közti ajándékozás szabályozását is. Ugyan 45 euró értékig áfa és vámmentesek a küldemények, de ajándékozási nyilatkozatot kell tenni. Még vámmentes, de már áfaköteles a 45 és 150 euró érték közötti csomag, 150 euró felett pedig az áfát is meg kell fizetni. További tétel a vámkezelés postai díja, amit szintén a címzett egyenlít ki.