Furcsa ingatlanbiznisz folytattak Matolcsyék

A Magyar Nemzeti Bank megvett, ingyen továbbajándékozott, pénzt adott a rekonstrukciórjára, majd „piaci áron” újra visszavásárolt egy a Budai Várnegyed központjában található műemléképület.

Az MNB novemberben jelentette be, hogy nettó 8,7 milliárd forintért megvette az budapesti I. kerületi Úri utca 21. alatt található régi városháza épületét, amely megfogalmazásuk szerint a hazai pénzügyi kultúra és tudatosság fejlesztésében játszhat fontos szerepet - vezeti fel az ingatlan kalandjairól szóló cikkét a 24.hu. Az MNB-s képzési központnak, a Bölcs Várnak is helyet adó épület az elmúlt években a jegybank által létrehozott Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány (PADA) tulajdonában volt.

Az MNB az adásvételről kiadott közleményében nem tért ki arra, hogy az épületet valójában 2014-ben egyszer már megvette. A Matolcsy György vezette intézmény akkor 1,9 milliárd forintot fizetett a Magyar Tudományos Akadémiának a leromlott állapotban lévő műemlékért, ahol korábban az MTA Nyelvtudományi Intézete működött.

A tulajdoni lap szerint az MNB csupán három hónapig volt az ingatlan tulajdonosa, 2014 tavaszán "vagyonrendelés" címén átadta azt a PADA-nak. A 3758 négyzetméteres házat az alapítvány újíttatta fel és építtette át úgy, hogy az a Bölcs Vár mellett vendéglátóhelyek működtetésére is alkalmas legyen. A munkálatok négymilliárd forintot emésztettek fel, amit a PADA akkoriban az MNB-től származó indulótőkéjéből tudott kifizetni.

A PADA novemberben ismét jelentősen gazdagodott a 8,7 milliárdos vételárból, és ez igaz még abban az esetben is, ha az építési költségeket az alapítvány saját kiadásának tekintjük. Az MNB viszont látványosan rossz üzletet csinált. Ha csak a most megkötött második adásvételt nézzük, akkor is 2,3 millió forint fölött volt a kifizetett négyzetméterenkénti vételár. Ha viszont beleszámoljuk az első, 2014-es vásárlást is, akkor a jegybanknak több mint 10,5 milliárd forintjába került az épület, a négyzetméterár pedig megközelítette a 2,8 milliót.