Hajszálnyi közelségbe került Németország a kétharmadhoz

Itt a szénerőművek alkonya

Ahogyan azt a Napi.hu korábban több tételben is megírta Európa nyugati felében menetrendet hirdettek az uniós tagországok a szénerőműveik leállítására. Belgium már leállt, Hollandia ezt 2030-ra vállalta, Finnország 2029-re, Olaszország, az Egyesült Királyság és Spanyolország 2025-re. (Magyarország hivatalos vállalást vagy bejelentést még nem tett, de a klímaügyi szaktárca államtitkára Brüsszelben már prezentált arról, hogy 2030-ra el tudják képzelni a karbonmentes magyar energiatermelést.) A Financial Times nyomán azt is megírtuk , hogy miért nem valószínű, hogy Németországban a hivatalosan bevállalt 2038-ig húznák a szenes erőművek.A mondást, mely szerint a szénkor sokkal hamarabb véget ér, mint azt bárki is gondolná, a Fraunhofer ISE múlthéten mért adatai is megtámogatják. Tavaly a lignit és fekete szén energiaforrásból a német áramtermelés 24 százaléka származott - most mindössze 12 százalékot adtak a rendszerbe. Azt sem a szénerőműves technológiának igazán kedvező zsinór termelésben, hanem 4,5 GW és 15,5 GW közötti termelési volumenek közt váltakozva.