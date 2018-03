Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hálásak Orbán Viktornak a lengyelek

A lengyelek együtt ünnepeltek a magyarokkal és hálásak voltak Orbán Viktor szavaiért - emeli egy a lengyel sajtóban megjelent tudósítás a március 15-i magyarországi demonstrációkról beszámolva.

A magyarországi március 15-i békemeneten az idén is több száz lengyel vett részt, akik már 13-án elindultak, hogy az ünnepi előkészületekben is részt vehessenek - írja az onet.pl a magyarországi ünnepségekről szóló, sok fotóval illusztrált beszámolójában. A cikkből az is kiderül, hogy a tengernyi lengyel zászlókon magyar feliratok voltak például az "Isten áldd meg a magyart!" idézettel.

A tudósítás idézi a budapesti lengyel nagykövetség tanácsosát, aki felolvasta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök üdvözlő levelét. A kormányfő emlékeztetett azokra a pillanatokra, amikor a lengyel-magyar testvériség az 1849-as népek tavaszának védelmében szövődött, majd a szolidaritásra a kommunista rezsimmel elleni harcban. Morawiecki felhívta a figyelmet arra, hogy március 23-án Veszprémben magyar-lengyel barátság napjai lesznek, amely szintén a két nép példa nélküli barátságának és kölcsönös tiszteletének bizonyítéka.

Az onet.pl idézi Orbán Viktor miniszterelnök elismerő mondatait, amelyeket a lengyeleknek címzett: "Lengyelország és Magyarország egysége az erő forrása. Ha Lengyelország erős, akkor Magyarország nem fog meghajolni, ha Magyarország erős, segíthet lengyel barátainak". Ezekért a szavakért voltak hálásak a demonstráció lengyel résztvevői.

A fotó forrása: Pixabay