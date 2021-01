Higgadt évnyitányra szavazott az amerikai jegybank

Idei első, egyben az új elnökség alatti első kamatdöntésén nem változtatott a feltételeken az amerikai jegybank. A Federal Reserve-től a koronavírus által megviselt gazdaság támogatását várják, kérdéses, hogy mindez mennyiben összeegyeztethető az inflációs folyamatokkal.

A Federal Reserve (Fed) idei első kamatdöntő ülésén nem változtatott a legfontosabb feltételeken. A nyíltpiaci bizottság (FOMC) 0,00-0,25 százalékos sávban hagyta az irányadó kamatot a ma bejelentett döntése értelmében, összhangban az elemzői várakozásokkal.

Jerome Powell elnök hamarosan ismerteti a döntés hátterét, ami most azért lesz különösen fontos, mivel most először volt az új demokrata elnök, Joe Biden beiktatását követően kamatdöntés az Egyesült Államokban.

A Federal Reserve szerepe az új gazdaságpolitikában azért is érdekes lesz, mert pont azelőtt döntött egy komoly szakmai irányváltásról a jegybank, hogy bekövetkezett volna a korményváltással egy látványos fordulat a költségvetési politikában is.

Eddig a Fed az árstabilitási mandátumának azzal tett eleget, hogy valamilyen formában lépett, ha a mutató megközelített a 2 százalékos célértéket. Erről lemondtak, így például a Nordea elemzői szerint tavaszra akár 2,5 százalékra is felszökhet az árszínvonal, ha a döntéshozó testület úgy ítéli meg, ez segíti a gazdaság helyreállítást.

Biden kormány most tetemes mennyiségű pénzt zúdítana a gazdaságra, ettől remélve a helyreállást, ami szükségszerűen az inflációra is kihat. A Fed-nek most ezeket a hatásokat kell kiegyensúlyoznia.