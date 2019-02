Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hivatalos: hárman lesznek a V4-ek Izraelben

A lengyel küldöttség nem vesz részt a visegrádi négyek és Izrael jeruzsálemi csúcsértekezletén - jelentette be hétfőn Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, "teljességgel megengedhetetleneknek" nevezve az ügyvezető izraeli külügyminiszter holokauszttal kapcsolatos kijelentéseit.

Lengyelország azért nem vesz részt a visegrádi négyek (V4) és Izrael jeruzsálemi csúcsértekezletén, mert Jiszráel Kac ügyvezető izraeli külügyminiszter - idézve Jichák Samír néhai miniszterelnököt - kijelentette, hogy a "lengyelek az anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust".

A V4-ek (Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia) és Izrael csúcsértekezletét kedden tartják meg Jeruzsálemben - de most már hivatalosan is Lengyelország nélkül. Orbán Viktor miniszterelnök is oda utazik, a találkozót megelőzően kétoldalú egyeztetést folytat Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel.