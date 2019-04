Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Idén már lehet, hogy nem lesz több Fed-kamatemelés

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed márciusi kamatdöntő ülésének szerdán közzétett jegyzőkönyve szerint a kamatalakítók többsége úgy látja, az idén valószínűleg már nem változik az alapkamat - írja az MTI.

A jegyzőkönyv szerint azonban több kamatdöntő is úgy vélte, hogy ez az álláspont nem végleges, nincs "bebetonozva". Abban az esetben ugyanis, ha a gazdasági folyamatok lehetővé teszik és nő az infláció, akkor elképzelhető kamatemelés, mi több, kamatcsökkentés is lehet, ha a gazdaság állapotában nem várt mértékű romlás következne be és csökkenne az infláció.

A március 20-án záródott kétnapos kamatdöntő ülésen a piaci várakozásoknak megfelelően a december óta érvényes 2,25-2,50 százalékos sávban hagyta az irányadó kamatot a nyíltpiaci bizottság (FOMC).

A márciusi ülés után kiadott közlemény már utalt arra, hogy idén valószínűleg nem lesz kamatemelés. Tavaly decemberben még két kamatemelést valószínűsítettek erre az évre.

Lassult a gazdaság

Márciusi kamatdöntésének ismertetésekor a FOMC rontotta növekedési és inflációs előrejelzését, valamint bejelentette, hogy szeptemberben megállítja masszív kötvényállományának leépítését.

Közleményében a Fed rámutatott arra, hogy a világ legnagyobb gazdaságában lassult a növekedés üteme a tavalyi negyedik negyedévhez képest, a legutóbbi adatok pedig azt mutatták, hogy a háztartások kiadásai és a vállalati beruházások gyengébb ütemben emelkedtek.

A Fed 2017 októberében kezdte el csaknem 4400 milliárd dollár értékű kötvényállományának fokozatos leépítését. A mostani döntéssel májustól kezdve 30 milliárd dollárról 15 milliárd dollárra viszik le az államkötvény-állomány csökkentésének havi keretösszegét. Szeptembertől nem szűkítik tovább a mérleget, ha a gazdasági helyzet és a pénzpiaci feltételek a várakozásokkal összhangban alakulnak.

Messze a trumpi álmoktól

Az Egyesült Államok hazai összterméke (GDP) idén 2,1 százalékkal, jövőre pedig 1,9 százalékkal növekedhet a FOMC-tagok új prognózisa szerint. A decemberi előrejelzéshez képest az ideit 0,2 százalékponttal, a jövő évit pedig 0,1 százalékponttal vették vissza. 2021-re változatlanul 1,8 százalékot, hosszabb távra pedig 1,9 százalékot várnak a FOMC-tagok. Mindez messze elmarad Donald Trump elnök 4 százalékos ígéretétől.

A munkaerőpiacon is romolhat a helyzet. A munkanélküliségi ráta medián előrejelzése az idei évre 3,5 százalékról 3,7 százalékra emelkedett, 2020-ban 3,8 százalékra, 2021-ben pedig 3,9 százalékra kúszhat fel, ami 0,2, illetve 0,1 százalékponttal magasabb a decemberi előrejelzéshez képest.

A személyes fogyasztói kiadások árindexét az idén 1,8 százalékra, jövőre és 2021-ben egyaránt 2 százalékra várják. A decemberi mediánhoz képest mindhárom év esetében 0,1 százalékponttal alacsonyabb inflációra számítanak immár. Hosszabb távon továbbra is 2 százalékot valószínűsítenek.

Az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó személyes fogyasztási kiadások éves árindexe idén és a következő két évben is egyaránt 2 százalék lehet, decemberhez képest nem változott az előrejelzés.

A kamatemelési ciklus elindulása, 2015 decembere óta kilenc alkalommal emelt kamatot a Fed, minden alkalommal 25 bázispontosat.

A nyíltpiaci bizottság 2015 decembere előtt hét évig tartotta történelmi mélységben, zéró közeli szinten az alapkamatot, hogy ezáltal ösztönözze a gazdasági növekedést és felpörgesse az inflációt.