Hiába oltásbajnok Izrael, ott is nagy a baj és még nagyobb lehet

Izrael kivívta a világ többi országának csodálatát azzal, milyen szédítő tempóban kezdte meg az ország lakosságának beoltását a koronavírus-fertőzés ellen, ám ez messze nem jelenti azt, hogy a járvány kezelése sínen lenne. A január például rekord közeli halálozást hozott.

Izraelnek minden oka meg lehetne rá, hogy ünnepelje teljesítményét a koronavírus-járvány elleni harcban. A lakosok ötöde mindkét szúrást megkapta a kórokozó elleni oltásból, további 15 százalékuk február közepéig megkapja a másodikat. A kormány tervei szerint ötmillió állampolgárt, a népesség jóval több mint felét beoltják március közepéig, ami azt jelenti, hogy viszonylagos biztonságban le lehet majd bonyolítani a március 23-ai parlamenti választásokat - kezdi cseppet sem vidám végkicsengésű cikkét a Bloombergen Zev Chafets újságíró, 14 könyv szerzője, Menáhem Begin korábbi miniszterelnök tanácsadója.

A sikertörténet tovább folytatható. Az ország közegészségügyi hatóságai megvizsgáltak 163 ezer olyan izraelit, aki megkapta mind a két szúrást. Kiderült, hogy 92 százalékukból 10 napon belül teljesen kitisztult a koronavírus, maradék nyolc százalékuk gyenge tüneteket mutatott. Ezzel szemben egy kontrollcsoport tagjai, akiket még nem oltottak be, tizenegyszer fertőzöttebbnek bizonyultak. Ennek ellenére Izrael továbbra is küszködik azzal, hogy ellenőrzése alá vegye a járványt. Nem az a gond, hogy a vakcina ne lenne kellően hatásos, hanem hogy az emberek egy része nem tartja be a járványügyi korlátozásokat.

Renitens társadalmi csoportok

Izraelben a legidősebb, legveszélyeztetettebb korosztály, illetve a súlyos kockázatot jelentő betegségekkel küszködők beoltásával kezdték a vakcinációt. Ennek köszönhetően azokban a városokban, ahol gyorsan haladtak, a korábbi felére esett a fertőzésszám, 40 százalékkal csökkent a kórházba kerülők és 15 százalékkal a súlyos esetek száma. Ennek ellenére januárban 1400-an haltak meg koronavírus-betegségben, ami a harmadik legnagyobb havi adat a járvány kezdte óta. Többségük idős volt, akihez nem jutott el időben az oltás.

A fertőzések száma azért maradt magas, mert az izraeli társadalom egyes csoportjai, az arabok és a szigorúan vallásos haredi zsidó közösségek tagjai fittyet hánynak a járvánnyal kapcsolatos ismert korlátozó szabályokra. Sokuk olyan tömegrendezvényeken fertőződik meg, mint az esküvők vagy temetések. Így az izraeli kórházak tele vannak még nem beoltott fiatal betegekkel, és szakértők úgy vélik, addig nem is jöhet össze az úgynevezett nyájvédettség, azaz a lakosság legalább kétharmadának immunitása, amíg a gyerekeket is be nem oltják.

Látszólagos lezártság

Január közepétől kezdve Izraelben elvileg belső zárlat alatt éltek az emberek, amelynek feloldásáról vagy lazításáról február első hétvégéjén kellene dönteni. Még a korlátozások legelszántabb hívei is úgy látják, hogy ez nem sok hasznot hozott, viszont hozzájárult a társadalom hangulatának megmérgezéséhez. A háttérben az ultraortodox haredi közösség áll, amely egyszerűen nem fogadja el a kormány rendelkezéseit, ha azokat nem erősítik meg a legbefolyásosabb rabbik.

A kormány megkérte például a 93 éves Chaim Kanievsky haredi rabbit, hogy vesse be befolyását a járvány elleni küzdelem sikere érdekében, aki unokájának közvetítésével azt üzente, hogy meggondolja a dolgot. Ezt követően az iskolákat rövid időre bezárták, ám nem sokára újra kinyitották. A napokban meghalt egy idős rabbi, akinek a temetésén tízezren vettek részt. A rendőrség nem tehetett semmit. Akik a tévében látták az eseményről szóló tudósítást, azoknak meghűlt az ereikben a vér.

A fertőzések másik okának az angol és dél-afrikai vírusváltozatokat okolják, amelyek, úgy tűnik, a lezárt nemzetközi repülőtereken, illetve egyiptomi és jordániai határon át is bejutnak az országba. A Bloomberg cikkírója szerint azonban nem ezek a fő gondok. Szép dolog, hogy Izrael a világbajnok az tömeges oltásban, ám mivel olyan ország, amely nem tudja érvényesíteni a legalapvetőbb járványügyi korlátozó szabályokat sem, ennek ellenére hosszú ideig fog küzdeni a koronavírus-járvánnyal. És ez minden további egészségügyi vészhelyzetre is igaz, mert vannak problémák, amiket nem lehet megoldani elegendő számú vakcinadózissal.