Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Joe Biden támogatottsága sokkal nagyobb, mint Trumpé

A Fox televízió felmérése szerint Joe Biden támogatottsága nagyobb, mint Donald Trump republikánus párti elnöké - írja az MTI.

A republikánusokhoz közelálló televízió vasárnap nyilvánosságra hozott közvéleménykutatása szerint a demokrata párti elnökjelölt-aspiráns Joe Biden 10 százalékkal vezet Donald Trump előtt. "A demokraták biztos kezű vezetőt akarnak" - szűrte le a következtetést a Fox.

A volt alelnök messze a legnépszerűbb elnökjelölt-aspiráns a demokrata párti táborban. A Fox elemzése szerint ez tükrözi a Demokrata Párt választóinak hangulatát, akik olyan politikust látnának szívesen az ország élén, aki összefogja az amerikai társadalmat, biztos kezű vezető és magas erkölcsi mércéi vannak.

A Fox felmérésében Joe Biden támogatottsága 49 százalékos, míg Donald Trumpot a megkérdezettek 39 százaléka látná szívesen ismét elnökként. 49 százalékosra emelkedett Bernie Sanders vermonti szenátor támogatottsága, Elizabeth Warren massachusettsi szenátort a megkérdezettek 43 százaléka kedveli, és 42 százalékot kapott a felmérésben Kamala Harris kaliforniai szenátor.

"Trump jelenlegi helyzete messze van attól, hogy kedvezőnek lehetne minősíteni, de határozottan versenyben van. A republikánus tábor mellette áll, és széles körű lehetőségei nyílnak arra, hogy felvázolja az ország előrehaladását segítő döntéseit, miközben a demokraták a szavazókért és a média figyelméért folytatott harccal lesznek elfoglalva" - idézte a Fox Daron Shaw republikánus közvélemény-kutatót.

A közvélemény-kutatás nemcsak a politikusok támogatottságára terjedt ki, hanem az amerikai társadalmat foglalkoztató kérdésekre is.

A felmérést a televízió a demokratákhoz közelálló Beacon Research és a republikánus Shaw & Company közvélemény-kutató cégekkel közösen készítette.

Ebből kiderült, hogy az abortusz ügye mind a demokraták, mind a republikánusok táborában nagyon fontos választási téma lesz. A megkérdezettek 64 százaléka úgy gondolja, hogy a szövetségi legfelsőbb bíróságnak - amely az alkotmánybíróság szerepét látja el az Egyesült Államokban - érvényben kellene hagynia az abortusz lehetőségét biztosító, úgynevezett Roe/Wade-döntést.

Az NBC televízió vasárnap arról számolt be, hogy Trump kampánycsapata megszakította a kapcsolatot néhány republikánus közvélemény-kutatóval az után, hogy kiszivárgott, egy belső felmérés szerint Joe Biden jelenleg 11 kulcsfontosságúnak tartott tagállamban vezet Donald Trump előtt.

Az NBC-hez is eljuttatott felmérés szerint Trump nem teljesít jól egyes többnyire republikánusokra szavazó államokban sem. Wisconsinban, Pennsylvaniában. Floridában és Michiganben - ahol 2016-ban Trump kis többséggel ugyan, de győzelmet aratott Hillary Clinton felett - most két számjegyű előnye van Joe Bidennak. A volt alelnöknek jelentős az előnye a többi között például Virginiában, Minnesotában, és Maine államban is. Virginiában például 55:38, Maine államban 53:38 arányban vezet a demokrata párti politikus.