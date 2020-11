Kellemetlen hír az orosz oltásról - oda a magyar kormány reménye?

Az orosz oltás gyártásának előkészítése nem úgy halad, ahogy tervezték, ami befolyásolhatja az értékesítést, beleértve ebbe a magyar kormány vásárlási szándékainak megvalósítását is.

Az orosz kormány nem tudja betartani azt a maga elé állított határidőt, amely szerint már az év vége előtt milliós számban oltanák be az embereket a koronavírus ellen a frissen kifejlesztett hazai készítménnyel, amelynek beszerzéséről kormányzati bejelentések szerint a magyar kormány is tárgyal - idézte a The Bell jelentését a Moscow Times. A gond a gyártási kapacitással van.

A hatóságok eredetileg azt tervezték, hogy az orosz lakosság jelentős részét megszúrják még 2020 vége előtt, ám két probléma is van a termeléssel: egyrészt nehéz felpörgetni a szükséges mennyiség előállítására a gépsorokat, másrészt minőségi gondok adódtak. Ezért a gyártók úgy kalkulálnak, hogy tízmilliós tételek helyett csak százezres nagyságrendűt tudnak előállítani az év végéig.

Egy neve elhallgatását kérő informátor azt mondta a The Bellnek, hogy a készítmény fejlesztője, a Gamaleja kutatóintézet minőségi elvárásainak nem felelt meg az oltás gyártása. Emellett gondot okoz, hogy míg normális esetben évek alatt futtatják fel az ilyen készítmények gyártását, most lóhalálában kell ezt megtenniük.

Korábban egy fórumon Vlagyimir Putyin államfő is elismerte, hogy késedelmek lehetnek, miközben kiderült, hogy a tesztelés utolsó szakasza is akadozik, például azért, mert két szúrást kell kapniuk a beoltott embereknek 21 nap eltéréssel. Az orosz állami befektetési alap, amely 50 millió dollárral támogatja a vakcina fejlesztését, azt várja a projekt résztvevőitől, hogy legkésőbb januárig 7-10 millió dózist szállítsanak az oltásból.